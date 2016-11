Ausstand auf vier Tage verlängert - Lufthansa-Piloten streiken - auch am Samstag

25.11.16 | 06:51 Uhr

Seit Mittwoch streiken die Piloten der Lufthansa - und machen keine Anstalten, aufzuhören. Auch am Freitag werden am Flughafen Tegel viele Flüge ausfallen. Und die Vereinigung Cockpit will die Daumenschrauben noch weiter anziehen.



Der Pilotenstreik bei der Lufthansa wird bis Samstag fortgesetzt. Es seien alle Langstreckenverbindungen betroffen, die in dieser Zeit aus Deutschland abfliegen sollen, teilte die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit am Donnerstag mit. Die VC betonte, gerade in dem Bereich, in dem die angeblich überbezahlten Piloten beschäftigt sind, verdiene die Lufthansa gutes Geld. "Eine Schlichtung nach mehr als vier Jahren Verhandlungen macht nur dann Sinn, wenn der ernsthafte Wille an einem solchen Kompromiss nicht durch Scheinangebote konterkariert wird", betonte der VC-Vorsitzende Tarifpolitik, Ingolf Schumacher.



Infos im Netz lufthansa.com - Fluginformationen für Passagiere

Flugausfälle in Berlin-Tegel am Freitag

Auch am Freitag werden in Berlin-Tegel wieder Flüge ausfallen: Von je 17 Maschinen von und nach Frankfurt werden 15 gestrichen, wie ein Unternehmenssprecher am Donnerstag mitteilte. Auf der Linie von und nach München fallen je 13 der sonst üblichen 16 Flüge aus. An diesem Tag werden nach Ankündigung der Pilotengewerkschaft Cockpit Kurzstreckenflüge bestreikt, die aus Deutschland starten. Am Donnerstag sollten bereits von 17 Hin- und Rückflügen nach Frankfurt und den 16 Flugverbindungen nach München je 14 ausfallen. Insgesamt 315.000 Passagiere mussten an den drei Streiktagen seit Mittwoch ihre Reisepläne ändern.

Ein Lufthansa-Sprecher riet Passagieren mit Anschlussflügen von den Drehkreuzen München und Frankfurt, auf die Bahn umzusteigen. Eine gute Möglichkeit, dennoch zum Ziel zu kommen, sei es auch, kostenlos auf die nicht vom Streik betroffenen Lufthansa-Konzernmarken Austrian Airlines, Swiss oder Brussels Airlines umzubuchen und von Berlin über Wien, Zürich oder Brüssel zu fliegen, sagte er. Umbuchungen sind innerhalb der gesamte Lufthansa-Gruppe möglich, wenn das Ticket vor dem 21. November ausgestellt wurde und der neue Flug bis spätestens Ende Februar angetreten wird.

Lufthansa scheiterte mit Verbot vor Gericht

Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hatte den Flugbetrieb der Lufthansa bereits am Mittwoch zum großen Teil lahmgelegt. Deutschlands größte Airline musste fast 900 Flüge absagen, davon etwa 50 Interkontinentalverbindungen. Betroffen war auch Berlin: Von Tegel fanden nur vier der 18 geplanten Flüge von und nach Frankfurt/Main statt, wie eine Lufthansa-Sprecherin mitteilte. Von und nach München gab es laut Sonderflugplan vier statt 15 Verbindungen. Schönefeld wird von der Lufthansa nicht angeflogen. Auslöser des Streiks: In der Nacht zu Mittwoch hatte das Landesarbeitsgericht Hessen einen Eilantrag der Lufthansa abgelehnt, den Ausstand per einstweiliger Verfügung verbieten zu lassen. Die Fluggesellschaft scheiterte damit auch in zweiter Instanz mit ihrem Eil-Antrag auf eine einstweilige Verfügung gegen den Streik. Zuvor wies das Arbeitsgericht Frankfurt in erster Instanz einen Antrag der Fluggesellschaft auf eine einstweilige Verfügung gegen den Streik ab. Die Lufthansa wollte den Streik mit dem Argument stoppen, dass eine von der Pilotengewerkschaft Cockpit geforderte Gehaltssteigerung ab dem 13. Dienstjahr für Co-Piloten illegal ist.



Der Arbeitskampf begann vor mehr als zwei Jahren