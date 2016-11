Nach den gescheiterten Tarifverhandlungen macht die Pilotengewerkschaft Cockpit ihre Drohung wahr: Am Mittwoch streiken die Piloten der Lufthansa ganztägig. Auch bei Eurowings wird die Arbeit niedergelegt - und das bereits am Dienstag.

Die Piloten der Lufthansa wollen an diesem Mittwoch den Flugverkehr der Gesellschaft komplett bestreiken. Das kündigte die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit am Montag in Frankfurt an. Bestreikt werden sollen demnach alle Lufthansa-Flüge auf der Kurz- und Langstrecke, die in Deutschland abheben.

Zuvor hatte die Arbeitnehmervertretung die Lohnverhandlungen mit der größten deutschen Airline für gescheitert erklärt.