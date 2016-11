Passagiere der Lufthansa müssen sich erneut auf Flugausfälle und Verspätungen einstellen. Die

Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hat zu einem erneuten Pilotenstreik bei der Lufthansa aufgerufen. Der genaue Zeitpunkt des 14. Ausstandes im laufenden Tarifkonflikt soll mit einem Vorlauf von 24 Stunden bekanntgegeben werden, wie die Gewerkschaft am Montag in

Frankfurt mitteilte.



Wieviele Flüge dadurch am Flughafen Tegel ausfallen könnten, ist noch unklar. Anlass für die drohenden Streiks sind die erneut gescheiterten Verhandlungen zu den Gehältern der rund 5.400 Kapitäne und Co-Piloten bei der Lufthansa-Kerngesellschaft. Eine in letzter Sekunde von der Lufthansa angebotene Schlichtung lehnte die VC ab.