Die Lufthansa will Pilotenstreik am Mittwoch mit einer Eilklage beim Arbeitsgericht Frankfurt verhindern. Die Fluglinie habe eine Einstweilige Verfügung gegen den Ausstand der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit beantragt, sagte eine Gerichtssprecherin am Dienstag. Die Verhandlung sollte um 15 Uhr beginnen. Ein Lufthansa-Sprecher erklärte, aus Sicht der Airline sei der Streikaufruf von Cockpit fehlerhaft, insbesondere eine der Gehaltsforderungen.

Auch bei der Lufthansa-Tochtergesellschaft Eurowings wird gestreikt, das bereits am Dienstag. Der Streik hat auch Auswirkungen auf Berlin. Sechs Flüge von und nach Düsseldorf fallen aus, insgesamt wurden in Düsseldorf 50 von 88 geplanten Verbindungen gestrichen. In Düsseldorf und in Hamburg sollte noch bis 20 Uhr gestreikt werden.



Grund für den Ausstand ist, dass sich Gewerkschaft und Eurowings-Vorstand in monatelangen Verhandlungen nicht auf einen Tarifabschluss einigen konnten. Bereits im Oktober war es bei der Lufthansa-Tochter zu Streiks gekommen, die allerdings von der Gewerkschaft Ufo ausgerufen worden waren. Die beiden Gewerkschaften konkurrieren um die Vertretung der Kabinenbeschäftigten.