Die Auseinandersetzung bei der Lufthansa geht weiter: Ein Spitzengespräch zwischen der Gewerkschaft und dem Unternehmen habe "kein Ergebnis gebracht", hieß es am Sonntag. Die Piloten setzen ihren Streik am Dienstag und Mittwoch fort.

Im Tarifstreit bei der Lufthansa wollen die Piloten ihre Streiks am Dienstag und Mittwoch fortsetzen. Am Dienstag sollten Kurzstreckenflüge bestreikt werden, am Mittwoch dann Kurz- und Langstreckenverbindungen, teilte die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit am Sonntagabend mit.



Sie begründete ihre Ankündigung damit, dass ein kurzfristig anberaumtes Spitzengespräch am Sonntag "kein Ergebnis gebracht" habe.