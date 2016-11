Der Anteil der Männer im Reinigungsgewerbe in Berlin und Brandenburg wächst.



In beiden Ländern habe der Männeranteil unter professionellen Reinigungskräften im vergangenen Jahr bei 46,3 Prozent gelegen, teilte das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Montag mit. Anlass ist der Tag der Putzfrau am 8. November. 2010 lag der Anteil demnach in Berlin noch bei 42,2 Prozent und in Brandenburg bei 35,1 Prozent.

Wie in anderen Branchen werden auch im Reinigungsgewerbe Männer meist besser bezahlt. Laut Statistik-Amt verdienten weibliche Reinigungskräfte durchschnittlich rund 2.300 Euro, ihre männlichen Kollegen bekamen in Berlin durchschnittlich 150 Euro mehr, in Brandenburg sogar 200 Euro.