Der traditionsreiche Osram-Konzern soll verkauft werden, chinesische Investoren stehen in den Startlöchern. Jetzt machen Betriebsrat und IG Metall mobil und kündigen Widerstand gegen eine "feindliche Übernahme" an. Betroffen wäre auch der Produktionsstandort Berlin.

Die Osram-Beschäftigten wollen einen drohenden Verkauf des Traditionskonzerns an chinesische Investoren verhindern. Betriebsrat und IG Metall riefen den Großaktionär Siemens am Mittwoch zu einer klaren Absage an eine Übernahme auf. "Wir werden uns gegen jeden feindlichen Übernahmeversuch vehement zur Wehr setzen", kündigte Betriebsratschef Werner Leyer an.

Ein chinesisches Unternehmen hatte Interesse bekundet, den Lichttechnik-Konzern zu kaufen. Osram-Chef Olaf Berlien hatte Anfang November Gespräche mit potenziellen Anlegern aus China bestätigt und gesagt, er halte auch eine Komplettübernahme für möglich. Die ehemalige Siemens-Tochter mit Sitz in München beschäftigt rund 6.400 Mitarbeiter in Deutschland, etwa 1.200 davon in Berlin-Spandau.