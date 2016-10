Die Linke in Brandenburg zeigte sich am Dienstag entsetzt über die Entwicklung und forderte alle Beteiligten auf, die Verhandlungen wieder aufzunehmen. Dass es kein Verhandlungsergebnis gebe, sei verantwortungslos, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der pflegepolitischen Sprecherin Bettina Fortunato und des Gewerkschaftsexperten Andreas Bernig. "Alle verlieren: die Pflegekräfte, die zu Pflegenden, die Gewerkschaften und die Wohlfahrtsverbände."

Brandenburgs Arbeits- und Sozialminister Günter Baaske (SPD) hatte zuvor auf "gewaltige Unterschiede" und viele verschiedene Regelungen bei der Bezahlung in der Altenpflege hingewiesen. "Der Preiskampf auf Kosten der Beschäftigten muss ein Ende haben", forderte er. Der Mindestlohn von damals acht Euro pro Stunde sei kein Anreiz, einen Job in der Pflegebranche anzunehmen.

Brandenburg ist laut Deutscher Ärztezeitung nach Mecklenburg-Vorpommern das Bundesland mit dem höchsten Anteil an Pflegebedürftigen. Nach Schätzungen steigt die Zahl der pflegebedürftigen Menschen in Brandenburg von 2014 bis 2030 auf etwa 162.000 - um knapp 70 Prozent. Der Personalbedarf in den ambulanten Diensten könnte von rund 12.500 Beschäftigten auf fast 21.000 und in den Heimen von gut 16.400 Beschäftigten auf über 33.000 steigen.

In Berlin hatten sich die Gewerkschaft Verdi und die Charité in diesem Frühjahr auf einen Tarifvertrag geeinigt, der erstmals in Deutschland personelle Mindestbesetzungen regelt.