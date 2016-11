Sozialämter dürfen die Sozialhilfe von Pflegebedürftigen kürzen, die an einem Abrechnungsbetrug des Pflegedienstes beteiligt waren. Das hat das Sozialgericht Berlin entschieden. Wie das Amt am Mittwoch mitteilte, können die Rückforderungen des Sozialamtes auch durch Anrechnung auf die laufende Grundsicherung durchgesetzt werden. (S 145 SO 1411/16 ER)