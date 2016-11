Beschäftigte des Bahn- und Flugzeugherstellers Bombardier wollen am Dienstag in Hennigsdorf gegen den geplanten Stellenabbau protestieren.



Anlass ist, dass sich der Aufsichtsrat des kanadischen Konzerns am frühen Nachmittag mit den Plänen befasst. Bombardier will bis Ende 2018 weltweit rund 7500 Stellen streichen; davon rund 1.000 in den ostdeutschen Werken in Hennigsdorf (Oberhavel), Görlitz und Bautzen.



Die IG-Metall-Vertreterin Jahn kritisierte im rbb, es gebe immer noch keine konkreten Zahlen zu den einzelnen Standorten. "Wir fordern die Arbeitgeberseite auf, endlich Informationen rauszugeben, damit die Beschäftigten wissen, wie die Planungen sind und sich hoffentlich noch einmischen können", so Jahn. Die monatelange Hängepartie müsse endlich beendet werden.