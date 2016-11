Die Steuereinnahmen sprudeln in Brandenburg. Die Gelegenheit will Finanzminister Görke nutzen, um den Milliardenberg an Altschulden zu verkleinern. Er muss sich beeilen, denn in den kommenden Jahren sieht es nicht mehr so rosig aus.

Brandenburg will dank höherer Steuereinnahmen in diesem Jahr bis zu 120 Millionen Euro an Altschulden abbauen. Neben der Finanzierung von Zukunftsaufgaben gelte es auch an die Schuldentilgung zu denken, sagte Finanzminister Christian Görke (Linke) am Dienstag nach der Kabinettssitzung in Potsdam. Die aktuelle regionale Steuerschätzung habe gegenüber derjenigen vom Mai ein Plus von 242,5 Millionen Euro ergeben.