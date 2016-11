Audio: Inforadio | 10.11.2016 | Anja Dobrodinsky

Klagen über steigende Auflagen - Weihnachtsmärkte werden für Schausteller immer wichtiger

10.11.16 | 17:54 Uhr

Ende November beginnen die Weihnachtsmärkte. Für die Schausteller gewinnen sie immer mehr an Bedeutung, weil viele Volksfeste wegbrechen. Inzwischen machen die Weihnachtsmärkte über ein Viertel der Umsätze aus. Doch die Kosten für Sicherheit und Bürokratie steigen. Von Anja Dobrodinsky

Auf der Rodelbahn der Winterwelt am Potsdamer Platz ist noch nichts los. Sie ist einer der ersten Weihnachtsmärkte der Stadt. Eigentlich öffnen die Märkte ihre Tore erst nach dem Totensonntag am 20. November. Dann wird es in Berlin mehr als 80 Weihnachtsmärkte geben - vom kleinen Kiez-Markt bis zum Riesen-Rummel. An drei Viertel davon sind Schausteller mit Fahrgeschäften beteiligt. Neben Karussells, Losbuden und Achterbahnen wird es auch Stände mit Zuckerwatte und gebrannten Mandeln und Glühweinpyramiden geben. Die deutschen Weihnachtsmärkte haben zum Teil eine 700-jährige Tradition. Inzwischen sind sie sogar ein Exportschlager, sagt Albert Ritter, der Präsident des Deutschen Schaustellerbunds: "Wir haben mittlerweile 18 'deutsche' Weihnachtsmärkte in England, in Amerika und in Frankreich. Die Weihnachtsmärkte waren eigentlich immer eine typisch deutsche Tradition. Jetzt haben wir sich auch im benachbarten Ausland."

"Weihnachtsmärkte sind in der ausgabefreudigen Zeit"

In Berlin gibt es etwa 100 Schausteller, bundesweit sind es knapp 5.000. Sie bespielen nicht nur die Weihnachtsmärkte, sondern insgesamt zehntausend Kirmessen, Volksfeste und Märkte jedes Jahr. Mit der bisherigen Saison sind die Schausteller zufrieden. Die Besucherzahlen sind stabil. Insgesamt besuchen jedes Jahr und gut 230 Millionen Menschen ein Volksfest. Einen immer größeren Teil davon machen die Weihnachtsmärkte aus. Während die Besucherzahlen der Weihnachtsmärkte steigen, sinken sie bei anderen Festen. Albert Ritter erklärt, warum die Weihnachtszeit für die Schausteller so bedeutsam ist: "Die Weihnachtsmärkte sind sehr wichtig, weil sie in einer sehr ausgabefreudigen Zeit sind." Eine Kirmes würde zudem nur ein oder zwei Wochen dauern. "Die Weihnachtsmärkte laufen über vier Wochen und dann in den Zentren der Städte", so Ritter.

Ritter: Andere Branchen an den Kosten beteiligen

Gut 28 Prozent des Umsatzes der Schausteller machen die Weihnachtsmärkte inzwischen aus. Ihre Zahl steigt, während viele, vor allem kleine Volksfeste und Kirmessen wegbrechen. Nicht nur das ist ein Problem für die Branche. Sie klagt auch über steigende Kosten für Sicherheit und Bürokratie: "Dokumentationspflichten, Zertifizierungen, Hygienevorschriften: Das steigt ins Unendliche", klagt Ritter. Selbst ein kleiner Schaustellerbetrieb müsse schon jemanden im Büro haben, der nur noch diesen Schriftkram erledige. "Und das erstickt uns ein wenig." Hinzu kommen die Steuern und Gebühren: Pro Besucher machen sie rund drei Euro aus. Albert Ritter vom Schaustellerbund fordert deshalb, dass auch andere Branchen an den Kosten für die Feste und Märkte beteiligt werden sollten. Denn an den Märkten würden viele verdienen: "Hotelerie, Taxifahrer, Glühweinproduzenten, Lebkuchenhersteller etc. bis hin zu den Energieversorgern", sagt Ritter. "Es ist eine riesige Palette von Wirtschaftsunternehmen, die an Weihnachtsmärkten und Kirmessen mitverdienen." Viele Schausteller hingegen mussten in den vergangenen Jahren einen Teil ihrer Fahrgeschäfte aufgeben.