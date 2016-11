Immer mehr Menschen in Deutschland können ihre Kredite nicht zurückzahlen. Seit acht Jahren gab es nicht mehr so viele verschuldete Verbraucher wie jetzt. Auch in Berlin ist die Überschuldungsquote hoch - besonders stark betroffen ist aber eine Brandenburger Kommune.

In Berlin, Brandenburg an der Havel, Frankfurt (Oder) sowie dem Landkreis Ostprignitz-Ruppin gibt überdurchschnittlich viele überschuldete Verbraucher. Das steht im Schuldneratlas, den die Auskunftei Creditreform am Donnerstag in Düsseldorf vorgestellt hat.

Den Zahlen zufolge stieg in diesem Jahr in ganz Deutschland die Zahl derjenigen, die ihre Schulden nicht zurückzahlen können. Insgesamt waren es in diesem Jahr rund sieben Millionen Personen - so viele, wie seit acht Jahren nicht mehr. Die Zahl hat sich damit seit 2015 um 131.000 Betroffene erhöht (plus 1,9 Prozent). Gründe sind häufig Krankheiten, Unfälle und Suchtprobleme. Besonders gefährdet sind Alleinerziehende.



Die Überschuldungsquote liegt im Bundesschnitt bei 10,06 Prozent. Im Osten liegt sie wie in den Vorjahren höher als im Westen: In den neuen Bundesländern ohne Berlin beträgt sie 10,43 Prozent, im Westen von 10,00 Prozent. Insgesamt galten in diesem Jahr im Westen rund 5,73 Millionen Personen als überschuldet, im Osten Deutschlands rund 1,12 Millionen Erwachsene.

In Berlin lag die Quote deutlich über dem Bundesschnitt - bei 12,74 Prozent. Sie sank zuletzt aber geringfügig (minus 0,24 Punkte). In Frankfurt (Oder) wie auch im Landkreis Ostprignitz-Ruppin lag die Quote bei 12 Prozent, in Cottbus bei 11 Prozent. Besonders hoch ist die Anzahl der Überschuldeten in Brandenburg an der Havel - mit 16 Prozent.