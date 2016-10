Über die angekündigte Aufteilung der Filialen zwischen Rewe und Edeka wisse der Betriebsrat "unverschämterweise gar nichts", kritisierte Bohne weiter. Für eine solche Änderung des Betriebes müsste der Betriebsrat ebenfalls einen Interessensausgleich schließen – mit dem neuen Arbeitgeber. Dies sei aber nicht der Fall. "Es ist alles sehr merkwürdig", sagte Bohne.

In Verhandlungskreisen hieß es am Montag, ein Teil der Kaiser's Tengelmann-Filialen in Berlin solle an Rewe gehen. Die Märkte in Bayern dagegen blieben wohl bei Edeka. Bislang sei es aber weder um konkrete einzelne Filialen noch um einen Kaufpreis gegangen.

Wenn es aber dazu kommen sollte, wäre der Verkauf der Berliner Filialen mit rund 5.600 Mitarbeitern an Rewe für Bohne eine gute Lösung: "Sie haben als Arbeitnehmervertreter die beste Möglichkeit, in einem großen Unternehmen was zu verändern." Bei einer Zerstückelung der Supermarktkette würde es "anders kommen".

Der Deutsche Gewerkschaftsbund bewertet die Voraussetzungen, die Arbeitsplätze bei Kaiser's Tengelmann zu sichern, aktuell "deutlich besser" als zuvor. Doch nach dem ganzen Hin und Her der vergangenen Monate bleibe er skeptisch, sagte DGB-Chef Hoffmann am Dienstag im ARD-Fernsehen. Es habe schon einmal einen Kompromiss gegeben, der dann nur 24 Stunden gehalten habe.