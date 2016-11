Es geht um Geld, um viel Geld - und es geht um den Billigflugarm der Lufthansa, mit dem die deutsche Airline Nummer Eins gegen Rivalen wettbewerbsfähig bleiben will. Die 5.400 Piloten der Muttergesellschaft Lufthansa bekommen im Jahr rund 120.000 Euro von ihrem Arbeitgeber überwiesen. Dazu kommt eine automatische jährliche Lohnerhöhung um drei Prozent, um steigende Kosten auszugleichen. Der Hamburger Luftfahrtexperte Cord Schellenberg ordnet die Lufthansa-Bezahlung ein: "Üblicherweise schaut man in Länder, die mit Deutschland vergleichbar sind, zum Beispiel Hong Kong, USA oder Großbritannien, Frankreich. In dem Vergleich sehen die Gehälter der Lufthansa-Piloten sehr angenehm aus."

Die Branchengewerkschaft Vereinigung Cockpit versucht seit Jahren vergeblich, eine weitere Tarifsteigerung für Piloten durchzusetzen. Inzwischen addieren sich die bisher vergeblichen Forderungen auf mehr als 20 Prozent Lohnplus. Allein dieser Aufschlag entspricht in etwa dem gesamten Monatsgehalt einer Stewardess.

Doch eigentlich gehe es gar nicht um mehr Geld, betont Schellenberg. Vielmehr richte sich der Widerstand der Piloten dagegen, dass die Lufthansa in ihren Billigtöchtern wie Germanwings oder Eurowings nicht nur günstiger fliegt, sondern auch geringere Löhne zahlt, denn die Forderung von 20 Prozent sei "fast unerfüllbar", so Schellenberg. "Deshalb geht es auch um die unternehmerische Ausrichtung der Lufthansa, um die Strategie des Unternehmens. Dort kann die Vereinigung Cockpit nicht mitentscheiden und deshalb wählt man wohl diesen Weg." Schellenberg sagt weiter, dass die Piloten wohl nicht in verschiedene Fluggesellschaften aufgeteilt werden möchten, "und vor allem nicht in die günstigere Fluggesellschaft Eurowings."