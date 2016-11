Air Berlin will bundesweit knapp 500 Stellen streichen

Was bisher Spekulationen waren, wird jetzt zur Gewissheit: Die angeschlagene Fluggesellschaft Air Berlin will bundesweit fast 500 Stellen streichen. Die Zahl der Technik-Mitarbeiter soll von 1.300 auf 830 sinken. Auch in Berlin sollen Stellen abgebaut werden.