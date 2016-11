Vegan-Koch Attila Hildmann - "Veganz ist Skoda, meine Sachen sind Porsche"

Mit Vegan-Kochbuch-Bestsellern wurde Attila Hildmann berühmt. Nun will der Berliner Fitness-Guru den Markt mit veganen Produkten erobern. Doch die Konkurrenz ist hart: Platzhirsch Veganz schreibt trotz des veganen Booms reichlich Verluste. Von Robin Avram



Attila Hildmann hat eine Figur wie ein Fitness-Model, er hat in den vergangenen Jahren 1,5 Millionen Kochbücher verkauft, mehr als jeder andere Koch in Deutschland. Und trotzdem hat der Vorzeige-Veganer immer noch keine eigene Kochshow im deutschen Fernsehen. "Lieber wird zum tausendsten Mal erklärt, wie man einen Rinderbraten zubereitet, anstatt mir die Möglichkeit zu geben, gesunde, vitale Gemüseküche zu zeigen", ärgert sich Hildmann im rbb-Interview, während er in der Küche seiner Charlottenburger Loft-Wohnung souverän eine Aubergine kleinhäckselt.

Ein Nischenthema sei die vegane Küche, hätten die zuständigen Sender-Redakteure ihm erklärt, das sei schlecht für die Einschaltquoten. Ein Nischenthema! Steht nicht Atilla Hildmanns Erfolg dafür, dass der vegane Lifestyle längst im Mainstream angekommen ist? Gilt nicht die von ihm entwickelte "Triät" als das "gesündeste Ernährungs- und Diätprogramm der Welt?" (behauptet Hildmann auf seiner Webseite). Also, keine falsche Bescheidenheit: "In fünf Jahren kennt man meinen Namen einfach weltweit, vor allem auch in Deutschland ist der Einfluss viel größer geworden", tönt Hildmann und schiebt mit einem Grinsen hinterher: "In fünf Jahren, da ist die Weltherrschaft mir sicher."

Trumpeske Marketinstrategie bringt offenbar Umsatz

Wer sich in die Welt von Attila Hildmann begibt, begibt sich in die Welt der markigen, nicht selten größenwahnsinnigen Sprüche. Im Hof parkt sein weißer Porsche 911, auf dem Spoiler steht in fetten Lettern "ATTILA". "Teil meiner Marketing-Strategie ist der geplante Klischeebruch. Die Leute sagen: Veganer trägt Birkenstock. Ich sage: Veganer fährt Porsche", erklärt Hildmann. "Je umstrittener du bist, desto mehr profitiert manchmal auch das Thema."

Mit seiner "Attila Hildmann Empire Gmbh" will der Fitness-Guru die Nummer 1 im veganen Lebensmittelgeschäft werden - natürlich weltweit.

Tatsächlich erreicht Hildmann mit dieser trumpesken Strategie in den sozialen Medien Instagram, YouTube und Facebook eine Community von mehr als 200.000 Leuten. Als Sell-Out, Narzissten und noch weit Schlimmeres beschimpfen ihn auf seiner Facebook-Seite manche Hardcore-Veganer – doch viele andere bewundern ihn offenbar, kaufen zumindest in Scharen seine selbst kreierten Produkte wie vegane Bolognese und Schokolade, die er seit rund einem halben Jahr über seinen Online-Shop vertreibt. 200.000 Euro Umsatz mache er mit seinen 13 Produkten schon pro Monat, erzählt Hildmann.

Also hat er kräftig in Nachschub investiert, allein 50.000 Tafeln Schokolade von seinem Zulieferer nachgeordert. In Hannover - da fährt er mit seinem Porsche nun öfters hin - hat er kürzlich ein Lager eröffnet. Sein Ziel: Mit der Attila Hildmann Empire GmbH will er die vegane Supermarktkette Veganz links überholen. "Es kann gut sein, dass Veganz mit seinen Produkten erfolgreich ist, ich gönne es ihnen auch. Aber wenn du das mit Automarken vergleichst: Es gibt halt Porsche, die haben am meisten Gewinn, und es gibt den Skoda. Veganz ist halt eher Skoda - und meine Sachen sind Porsche", tönt Hildmann.

veganz-Gründer Jan Bredack kontert den Spruch von Attila Hildmann: "Wir sind nicht Skoda, sondern Mercedes"

Veganz-Gründer: "Wir sind nicht Skoda, sondern Mercedes"

Damit konfrontiert, kontert Jan Bredack, der Gründer und Geschäftsführer von Veganz im Friedrichshainer Hauptquartier seines Unternehmens schlagfertig: "Von meiner Herkunft sind wir der Mercedes. Wir setzen nicht nur auf Schnelligkeit, sondern auch auf Beständigkeit und auf nachhaltige Qualität, und da fahren wir mit Mercedes nicht so schlecht." Spricht das 1,90 Meter große Energiebündel im T-Shirt und Turnschuhen und grinst wie ein Schuljunge. Auch Bredack ist in Veganer-Kreisen nicht unumstritten, schließlich fährt der Manager, wie er freimütig erzählt, selbst einen Mercedes AMG GT. Dieses Sportcoupé bringt in der Basis-Version 462 PS auf die Straße - mehr als Hildmanns Porsche 911. Auch Bredack führt also einen Leben auf der Überholspur, arbeitet 70, 80 Stunden die Woche. Dabei gründete er Veganz im Jahr 2011, weil er als Mercedes-Manager einen Burnout erlitt, anschließend durch seine neue Frau den Veganismus entdeckte. Er setzte dabei auf ein Boom-Thema, folglich wurde Veganz in der Presse vielfach als Erfolgsstory beschrieben. Tatsächlich hat das Unternehmen allein in drei Berliner Szene-Kiezen eine Filiale, sechs weitere außerhalb Berlins kommen hinzu. Doch in Wahrheit ist die Geschichte von Veganz alles andere als eine gradlinige Erfolgsstory. Vielmehr steht Veganz dafür, dass das Geschäft mit veganen Lebensmitteln trotz der boomenden Nachfrage voller Tücken steckt.



Die neun veganz-Supermärkte schreiben fast alle Verlust, deshalb setzt das Unternehmen nun auf Kooperationen mit großen Playern wie Edeka und DM.

Veganz-Fialien schreiben fast alle Verluste

Denn die veganz-Supermärkte in den teuren Innenstadtlagen schreiben fast alle Verluste. Von dem Ziel, europaweit 60 Filialen aufzubauen, musste sich Bredack notgedrungen verabschieden. "Wir haben die Idee gehabt, mit einem Vollsortiment den kompletten Einkauf abzubilden. Die Realität ist, dass die Leute zu uns kommen, nicht um ihren kompletten Einkauf zu machen, sondern um Spezialitäten zu kaufen," räumt Bredack ein. Doch statt aufzugeben, änderte der Manager kurzerhand die Stragie - und schloss nach und nach immer mehr Kooperationen mit großen Lebensmittel-Ketten wie Kaiser's, Edeka und DM. Die wollen vom Vegan-Boom mitprofitieren, ohne erst Investitionen in eigene vegane Produkte tätigen zu müssen - also lassen sie sich von Veganz mit einem Sortiment beliefern.

Streit mit Edeka um 2,5 Millionen Euro

Um diese Wandlung hin zum Großhändler für vegane Lebensmittel bewältigen zu können, warb Bredack Kapital ein und baute einen Stab von 250 Mitarbeitern auf. Damit sich das Geschäftsmodell rentiert, will, ja muss er nun rasant wachsen: "In zwei Jahren sehen wir uns als die Marke im veganen Segment. Mit unseren tollen Produkten wollen wir bei den Marktführern der Lebensmittelhändler in Europa im Regal stehen - mindestens", tönt Bredack. Doch ob das klappt, ist ungewiss. Denn die bislang wichtigste Kooperation mit dem deutschen Marktführer Edeka hat Veganz neue Probleme beschert. Weil weit weniger Edeka-Märkte als vereinbart Veganz-Produkte orderten, blieben die Umsätze meilenweit hinter den Erwartungen zurück. "Wenn ich zum Bäcker gehe und sage, ich kaufe bei dir ein Jahr lang jede Woche 100 Brötchen, mach mir mal nen guten Preis, und ich kaufe nur fünf Brötchen jede Woche, ist logisch, dass man auf der Preisbasis nachverhandeln muss. Das ist in etwa der Sachverhalt, den wir mit Edeka gerade haben", erläutert Bredack.

Konkret fordert Veganz wegen entgangener Einnahmen rund 2,5 Millionen Euro von Edeka und droht mit einer Klage. Edeka schreibt dazu auf Anfrage: "Schulden haben wir bei Veganz nicht. Eine mögliche Klage gegen uns ist uns nicht bekannt." Kompromissbereitschaft hört sich anders an. Auf Nachfrage gibt sich Bredack dennoch optimistisch, dass sein Unternehmen einem Konkurs - so was könne man nie ausschließen - entgeht: "Wir haben uns angepasst, und ich glaube, auf dem Weg, auf dem wir jetzt sind, sind wir auf einem sehr guten Weg."

Veganz macht 20 Mal mehr Umsatz als Attila Hildmann

Zurück zu Attila Hildmann, in das schicke Charlottenburger Loft. Auch der Kochbuch-Autor hat mit Rewe und Edeka Verhandlungen geführt, verkündete gar im "Handelsblatt", dass seine Produkte ab November dort in den Läden stehen. Doch nun hört sich das alles etwas anders an: "Ich stecke Energie, Zeit und Geld lieber in meine Produkte als in den Vertrieb", sagt Hildmann. Primär wolle er weiter auf seinen Online-Shop setzen. Wie seine "Attila Hildmann Empire Gmbh" dann die erfolgreichste vegane Lebensmittelfirma weltweit werden will - obwohl allein Veganz derzeit 20 Mal mehr Umsatz macht als er? "Erfolg hat für mich nicht nur was mit Umsatz zu tun", sagt Hildmann und schiebt hinterher: "Der Anspruch bei meinen Produkten ist einfach, dass es das Hochwertigste und Beste ist, was man hat im veganen Bereich." Das Klappern, soviel ist klar geworden, gehört in der Boom-Branche der veganen Lebensmittel zum Handwerk. Doch ob ein großes Mundwerk und schnelle Autos reichen, um langfristig Erfolg zu haben?