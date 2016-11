Verkaufsoffene Sonntage in Brandenburg

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat die geplante Neuregelung der verkaufsoffenen Sonntage im Land verteidigt. Pro Arbeitnehmer solle es bei sechs verkaufsoffenen Sonntagen im Jahr bleiben, sagte Woidke am Donnerstag bei einer Betriebsrätekonferenz in der Staatskanzlei. Damit trat Woidke Befürchtungen der Gewerkschaft Verdi entgegen.

Fünf der Sonntage sollen wie gehabt für die gesamte Kommune gelten, der sechste könnte nach der Änderung in den einzelnen Stadtteilen jeweils flexibel gesetzt werden, etwa anlässlich von Festen. Verdi befürchtet, dass die Neuregelung einer Aufweichung gleichkommt und Angestellte von Firmenketten zwischen Filialen verschoben werden. "Die Beschränkung auf sechs Sonntage pro Beschäftigtem steht in der Vorlage definitiv nicht drin", sagte der stellvertretende Bezirksgeschäftsführer für Nordwestbrandenburg, Markus Hoffmann-Achenbach.

Zudem profitieren der Gewerkschaft zufolge viele Beschäftigte nicht finanziell von der Sonntagsarbeit. Denn Zuschläge zahlten meist nur tarifgebundene Arbeitgeber - laut Gewerkschaft sind das lediglich 20 Prozent der Unternehmen im Brandenburger Einzelhandel. Bei anderen würden gerade sonntags oft prekär Beschäftigte eingesetzt.

Die Tarifbindung von Brandenburger Firmen stand im Mittelpunkt der Konferenz, an der mehr als 150 Betriebsräte aus verschiedenen Branchen und Regionen teilnahmen. Ministerpräsident Woidke und Arbeitsministerin Diana Golze (Linke) betonten die Bedeutung von Tarifverträgen für das wirtschaftliche Wachstum. "Ein Betrieb, der gute Fachkräfte halten will und für die Zukunft gute Fachkräfte gewinnen will, braucht auch Tarifbindung", sagte Woidke.

Nach Angaben des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) sind nur 23 Prozent der Firmen in Brandenburg an Tarife gebunden, nur gut die Hälfte aller Beschäftigten erhält einen Tariflohn.