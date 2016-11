Das Vivantes-Klinikum in Friedrichshain hat am Mittwoch eine neue Sauerstoff-Überdruckkammer erhalten. Darin werden Patienten mit Rauchgasvergiftungen, Problemwunden, nach Tauchunfällen oder auch bei einem Hörsturz behandelt.

Das 50 Tonnen schwere Gerät wurde mit einem Lastenkran in einen Klinik-Neubau gehievt. Mitte kommendes Jahres soll die neue Kammer in Betrieb genommen werden, wenn der Krankenhaus-Neubau eröffnet wird. Das Gerät hat der Klinik zufolge eine Million Euro gekostet. Es sei die weltweit modernste Anlage, hieß es.



In ganz Deutschland gebe es nur sechs Überdruckkammern, die rund um die Uhr zur Verfügung stehen, teilte das Klinikum mit. Vivantes ist in Berlin-Brandenburg der einzige Anbieter. Bereits seit 20 Jahren betreibt das Krankenhaus ein älteres Gerät, das noch bis zum Start des neuen Modells genutzt werden soll. Derzeit würden hier pro Jahr etwa 650 Menschen mit medizinischem Sauerstoff behandelt, sagte Klinik-Geschäftsführerin Bronner dem rbb.