Furcht vor der Vogelgrippe - Ausweitung der Stallpflicht angekündigt

14.11.16 | 10:45 Uhr

Noch ist in Brandenburg keine Infektion bekannt, aber die Furcht vor der Vogelgrippe bleibt: Am Mittwoch wird die Stallpflicht für die gesamte Uckermark ausgeweitet. In anderen Landkreisen steht die Entscheidung noch aus.

Zum Schutz vor der Vogelgrippe wird die Stallpflicht für Geflügel am Mittwoch auf die gesamte Uckermark ausgeweitet. Das sagte Amtstierarzt Achim Wendlandt am Montag dem rbb. Als Grund nannte er die hohe Wildvogelpopulation im Landkreis. Gleichzeitig sei der Geflügelbestand mit 20.000 Tieren pro Quadratkilometer besonders hoch. "Die Gefahr, dass das Virus vom Wildvogel- auf den Hausgeflügelbestand übertragen werden kann, ist ziemlich groß", erklärte Wendlandt. Seine Kollegen in den anderen Kreisen wollen im Laufe des Tages entscheiden, ob auch sie eine Stallpflicht für Bereiche verhängen, in denen besonders viel Nutzgeflügel gehalten wird.



Seit Freitag müssen Hühner, Enten, Gänse und Puten in bestimmten Risikogebieten Brandenburgs im Stall bleiben. Dazu gehören der Nationalpark Unteres Odertal (Uckermark), die Havelniederung rund um den Gülper See und der Uferbereich der Peitzer Seen (Spree-Neiße). Weil dort viele Wildvögel rasten, ist die Ansteckungsgefahr hoch.



Nachbarländer Brandenburgs betroffen

Am Wochenende war das hochansteckende Virus H5N8 in einer Hühnerfarm in Schleswig-Holstein nachgewiesen worden. Die 30.000 Tiere im Kreis Schleswig-Flensburg mussten getötet werden. Um den Hof wurde eine Sperrzone eingerichtet. Schleswig-Holstein erließ eine landesweite Stallpflicht für Hausgeflügel. Der Erreger vom Typ H5N8 wurde außerdem bei Wildvögeln in Mecklenburg-Vorpommern, Bayern, Baden-Württemberg, Dänemark, der Schweiz und Polen festgestellt. In Brandenburg ist bislang kein Vogelgrippe-Fall bekannt.

Bisher keine H5N8-Infektionen beim Menschen

Das Vogelgrippe-Virus H5N8 kann in unterschiedlich gefährlicher Form auftreten. Ein hoch pathogenes Influenzavirus H5N8 wurde nach Auskunft des FLI erstmals Anfang 2014 in Südkorea bei Geflügel und Wildvögeln nachgewiesen. Dort habe es diverse Ausbrüche gegeben, mehrere Millionen Vögel seien sicherheitshalber getötet worden. Im Zuge der Ausbrüche seien infizierte Wildenten entdeckt worden, die aber weniger stark erkranken. Das Virus tauchte auch in China und Japan auf. Seit November 2014 wurden solche H5N8-Viren in mehreren Geflügelbetrieben in Deutschland und anderen europäischen Ländern entdeckt. Schon früher waren H5N8-Viren entdeckt worden, etwa 1983 in Irland.

Infektionsrisiko für den Menschen ist äußerst gering