In Brandenburg gibt es weiter keine Verdachtsfälle der Vogelgrippe. Das bestätigte Landestierarzt Stephan Nickisch auf Nachfrage dem rbb.



Man gehe davon aus, dass die angeordnete Stallpflicht in den gefährdeten Regionen eine angemessene Maßnahme sei. Diese hatte das Landwirtschaftsministerium am Freitag festgelegt. Sie gilt zum Beispiel in unmittelbarer Nähe des Nationalparks Unteres Odertal, der Havelniederung rund um den Gülper See und entlang der Peitzer Seen.



Wenn sich die Situation aber verschärfe und der H5N8-Erreger in anderen Bundesländern auch weiter entfernt von den typischen Vogelzug-Gebieten nachgewiesen werde, müsse die Situation neu bewertet werden, sagte Nickisch bei Antenne Brandenburg am Morgen. Derzeit gebe es aber keinen Grund, die Maßnahmen zu verschärfen.