Schutz vor Vogelgrippe - Geflügel in Brandenburg muss im Stall bleiben

11.11.16 | 14:10 Uhr

Wegen der Vogelgrippe-Gefahr hat Brandenburger Geflügel ab sofort Stallarrest. Allerdings gilt die Auflage nicht für ganz Brandenburg. Betroffen sind nur besonders gefährdete Gebiete.



Das Land Brandenburg hat mit sofortiger Wirkung eine Stallpflicht für Geflügel erlassen. Das teilte Verbraucherschutz-Minister Stefan Ludwig (Die Linke) am Freitag mit. Die Stallpflicht soll allerdings nicht in ganz Brandenburg gelten, sondern nur in bestimmten Risikogebieten, wo viele Zugvögel Station machen.



So gilt die Stallpflicht für Geflügelhalter beispielsweise in der Niederung der Unteren-Havel-Wasserstraße (Havelland), im Uferbereich der Peitzer Seen (Spree-Neiße) und im Umfeld des Nationalparks Unteres Odertal (Uckermark). Zuletzt galt von Januar bis März vergangenen Jahren in einigen Regionen Brandenburgs eine sogenannte Aufstallpflicht.



Dieser Schritt sei als Vorsichtsmaßnahme wegen der räumlichen Nähe zu Mecklenburg-Vorpommern geboten, weil dort der hochansteckende Virus H5N8 nachgewiesen wurde, hieß es. Die Brandenburger Amtstierärzte hatten sich zuvor in einer Telefonkonferenz über mögliche Präventionsmaßnahmen beraten. Unlängst wurden Fälle der schweren Form der Vogelgrippe in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Baden-Württemberg gemeldet. In den Bundesländern gilt deswegen eine Stallpflicht für Geflügel. Auch an der deutsch-polnischen Grenze bei Stettin wurden infizierte Tiere entdeckt.

Kein Vogelgrippefall in Brandenburg

In Brandenburg ist bisher noch kein Vogelgrippefall entdeckt worden. Im Landkreis Oder-Spree gab es zwar einen Verdachtsfall, der hat sich allerdings nicht bestätigt. In Brandenburgs Agrarbetrieben werden aktuell rund 1,6 Millionen Gänse, Puten und Ente gemästet.

Infektionsrisiko für den Menschen ist äußerst gering

Im Gegensatz zum Virustyp H5N1 sind Infektionen beim Menschen durch H5N8 laut FLI bislang nicht nachgewiesen worden. Eine Ansteckung über infizierte Lebensmittel ist nach Auskunft des Bundesinstituts für Risikobewertung zwar "theoretisch denkbar, aber unwahrscheinlich". Und selbst bei H5N1 ist das Risiko einer Ansteckung äußerst gering. Zwar registrierte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) seit 2003 offiziell 452 Todesfälle, dies relativiert sich jedoch durch einen Vergleich mit der "Humaninfluenza", also der normalerweise beim Menschen auftretenden Grippe. Allein in Deutschland sterben an den Folgen dieser Krankheit bis zu 20.000 Menschen im Jahr.