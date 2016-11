Referenzlabor prüft den Verdacht - Erster Vogelgrippe-Verdachtsfall in Brandenburg

24.11.16 | 17:30 Uhr

In Berlin sind inzwischen fünf Fälle von Vogelgrippe bestätigt. Nun gibt es einen Verdachtsfall auch in Brandenburg. Die endgültige Bestätigung des Loeffler-Institus steht noch aus. Im Norden des Landes besteht bereits vorsorglich Stallpflicht.

Brandenburg hat einen aktuellen Vogelgrippe-Verdachtsfall. Das sagte Landestierarzt Stephan Nickisch am Donnerstag dem rbb. Zur Art des Tieres und zum Fundort machte er keine Angaben. Derzeit prüfe das Friedrich-Loeffler-Institut als nationales Referenzlabor, ob es sich tatsächlich um den Vogelgrippe-Virus handelt. Wenn die Experten den Verdacht bestätigen, entscheiden die Brandenburger Behörden über das weitere Vorgehen, so Nickisch.

Mehr zum Thema Fünf Vogelgrippe-Fälle in Berlin bestätigt - Institutsleiter sieht keine Anzeichen für H5N8 in Nahrung Fünf Vogelgrippefälle sind in Berlin bestätigt. Die Schwäne wurden alle im Landwehrkanal gefunden. Der Ornithologe Steiof vermutet, dass die Tiere sich über dort verfütterte Nahrung infizierten. Das Loeffler-Institut widerspricht: Diese These sei unverantwortlich.



Bislang ist Brandenburg von der Vogelgrippe verschont geblieben, doch die Vorsorge läuft auf Hochtouren. Seit letzter Woche gilt eine flächendeckende Stallpflicht für Hühner, Gänse, Enten und Puten in den Landkreisen Barnim, Havelland, Oberhavel, Prignitz, Ostprignitz-Ruppin und Uckermark.

Fünf Vogelgrippe-Fälle in Berlin

In fast allen restlichen Landkreisen gilt die Maßnahme nur in ausgewiesenen Risikogebieten, so unter anderem in einigen Ortsteilen von Dahme-Spreewald, Elbe-Elster, Märkisch-Oderland, Oberspreewald-Lausitz und Oder-Spree, oder etwa in der Stadt Beelitz (Potsdam-Mittelmark) und im Teichgebiet Peitz (Spree-Neiße). Eine detaillierte Auflistung hat das Brandenburger Ministerium für Verbraucherschutz im Internet veröffentlicht. In Berlin sind derzeit fünf Fälle von Vogelgrippe bestätigt. Die infizierte Schwäne wurden alle im Landwehrkanal in Berlin-Kreuzberg gefunden. Der Berliner Ornithologe Klemens Steiauf hatte dem rbb gesagt, dass die Tiere sich über dort verfütterte Nahrung infizierten. Damit stellte er die These des Loeffler-Instituts in Frage, dass Wildvögel den Virus übertragen. Der Präsident des Loeffler-Instituts widersprach im rbb allerdings dieser Einschätzung. Er sehe keinerlei Anhaltspunkte.

Quelle: rbb/Abendschau

Bisher keine H5N8-Infektionen beim Menschen

Das Vogelgrippe-Virus H5N8 kann in unterschiedlich gefährlicher Form auftreten. Ein hoch pathogenes Influenzavirus H5N8 wurde nach Auskunft des FLI erstmals Anfang 2014 in Südkorea bei Geflügel und Wildvögeln nachgewiesen. Dort habe es diverse Ausbrüche gegeben, mehrere Millionen Vögel seien sicherheitshalber getötet worden. Im Zuge der Ausbrüche seien infizierte Wildenten entdeckt worden, die aber weniger stark erkranken. Das Virus tauchte auch in China und Japan auf. Seit November 2014 wurden solche H5N8-Viren in mehreren Geflügelbetrieben in Deutschland und anderen europäischen Ländern entdeckt. Schon früher waren H5N8-Viren entdeckt worden, etwa 1983 in Irland.

Infektionsrisiko für den Menschen ist äußerst gering

Im Gegensatz zum Virustyp H5N1 sind Infektionen beim Menschen durch H5N8 laut FLI bislang nicht nachgewiesen worden. Eine Ansteckung über infizierte Lebensmittel ist nach Auskunft des Bundesinstituts für Risikobewertung zwar "theoretisch denkbar, aber unwahrscheinlich". Und selbst bei H5N1 ist das Risiko einer Ansteckung äußerst gering. Zwar registrierte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) seit 2003 offiziell 452 Todesfälle, dies relativiert sich jedoch durch einen Vergleich mit der "Humaninfluenza", also der normalerweise beim Menschen auftretenden Grippe. Allein in Deutschland sterben an den Folgen dieser Krankheit bis zu 20.000 Menschen im Jahr.

Wie gefährlich ist das Virus für Mensch und Tier? Ist das Virus gefährlich für den Menschen? Der hier beschriebene Virus-Typ H5N8 wurde bisher beim Menschen nicht nachgewiesen. Eine Ansteckung über noch lebende Wildvögel ist damit unwahrscheinlich. Eine Ansteckung über infizierte Lebensmittel ist nach Auskunft des Bundesinstituts für Risikobewertung ebenfalls zwar "theoretisch denkbar, aber unwahrscheinlich". Der Virus wird bei einer Temperatur von 75 Grad abgetötet.

Kann sich meine Katze an infizierten Vögeln anstecken? Ja, das wäre möglich, wenn sie den Vogel frisst. Tödlich ist der Virus für Katzen in der Regel nicht. Die Symptome gleichen einer Grippeerkrankung.

Kann sich mein Hund infizieren, wenn er einen toten Vogel anschleppt? Das alleinige Anschleppen eines Vogels dürfte nach Expertenmeinung für eine Ansteckung nicht ausreichen. Er müsste schon einen ganzen Schwan fressen, um die nötige Menge an Viren für eine Infektion aufzunehmen.

Wie wird das Virus übertragen? Vor allem durch infizierten Kot von Wildgänsen und Zugvögeln. Gelangt das Virus über Schuhsohlen zum Beispiel in Ställe oder ins Futter können sich weitere Tiere anstecken.

Was passiert, wenn der Virus in einem Brandenburger Stall nachgewiesen wird? Der Halter müsste alle Tiere in seinem Bestand töten. Dazu wird zumeist ein Hochstrom-Wasserbad benutzt, anschließend werden die Kadaver verbrannt.