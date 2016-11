Im Berliner Werk MAN Diesel & Turboist schon seit Wochen bekannt: Mehr als die Hälfte aller Stellen sollen wegfallen. Nun gab auch die Konzernmutter Volkswagen bekannt: Tausende Jobs in Deutschland werden in den nächsten Jahren abgebaut.

Volkswagen will nach Berichten von Freitag in den kommenden neun Jahren bis zu 23.000 Stellen bei seiner Kernmarke VW in Deutschland abbauen. Das bestätigten Unternehmen und Betriebsrat am Freitag in Wolfsburg. Weltweit sollen bis zu 30.000 Jobs wegfallen.

Der Abbau soll sozialverträglich erfolgen, etwa über Altersteilzeit. Der gesamte Volkswagen-Konzern beschäftigt insgesamt mehr als 624.000 Menschen, 282.000 davon in Deutschland. Es sollen aber auch 9.000 neue Stellen geschaffen werden, so dass in Summe 14.000 Stellen wegfallen, hieß es.

Die Pläne sind Teil des sogenannten Zukunftspakts bei VW. Der Konzern will damit die Kosten bis 2020 um 3,7 Milliarden Euro pro Jahr drücken. Es sollen aber alle Standorte erhalten bleiben. Mit dem Pakt wollen Betriebsrat und Unternehmen die aus Sicht aller Beteiligten nötigen Reformen bei der gewinnschwachen Kernmarke VW-Pkw mit Absicherungen für die Belegschaft vereinen.