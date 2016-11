"Winterwelt" am Potsdamer Platz startet am Freitag - Los jetzt, Weihnachtsstimmung!

02.11.16 | 18:00 Uhr

Die Berliner haben in diesem Jahr die Wahl zwischen 82 Weihnachtsmärkten. Das Geschäft mit Grog, Glühwein und klebrigen Mandeln läuft so gut, dass man es weit ausdehnt: Schon am Freitag, mitten im Herbst, eröffnet die "Winterwelt" auf dem Potsdamer Platz.

Nein, mit romantisch glitzernden Schneepuder kann das Berliner Wetter leider nicht dienen: Regnen wird's am Freitag, bei klammen acht Grad - typisches Herbstwetter eben. So beginnt die Weihnachtszeit in der deutschen Hauptstadt, jedenfalls, wenn es nach den Händlern vom Potsdamer Platz geht. Sie eröffnen dort am 4. November die "Winterwelt". Sieben Wochen vor Heiligabend können die Berliner auf Kunstschnee rodeln, Schlittschuh laufen, Jagertee und Glühwein süffeln. Aber mit Weihnachten habe das alles nichts zu tun, sagt der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Berlin-Brandenburg e.V. (HBB), Nils Busch-Petersen.

Es muss um "vorweihnachtliche Freude" gehen

Busch-Petersen sieht es so: Ein Weihnachtsmarkt sei erst ein Weihnachtsmarkt, wenn die Händler dort "weihnachtliche Geschenkartikel" verkauften. Im Fokus müsse die "vorweihnachtliche Freude" stehen. Die Verbandsmitglieder seien "dazu angehalten", erst nach dem Totensonntag am 20. November das Geschäft mit den Nussknackern, Adventskränzen und Schwippbögen aufzunehmen - aus Gründen der religiösen Pietät.

In Dahlem sehen sie es mit dieser Pietät nicht ganz so streng, aber dafür nennen sie ihren Budenzauber dort auch anders: Der "Adventsmarkt" in der Altensteinstraße öffnet bereits am 18. November, es gebe dort Pflanzen und Bäume zu erstehen, hat die "Berliner Zeitung" erfahren.

In jedem Kiez ein Weihnachtsmarkt

Drei Tage später, am 21. November, wird es dann in allen Berliner Bezirken besinnlich: 82 Weihnachtsmärkte versuchen die Menschen zu locken, mehr gebe es nirgendwo in Europa, sagt Busch-Petersen. Berlin sei eine polyzentrische Stadt, in jedem Kiez finde ein eigener Markt statt. Auch die vielen Touristen bringen Geld in die Buden. Knapp zwei Milliarden Euro im Jahr geben die Kunden auf deutschen Weihnachtsmärkten aus. Wer möchte, begegnet den meisten Menschen im Berliner Zentrum auf den Märkten an der Gedächtniskirche, dem Alexanderplatz und dem Gendarmenmarkt. Der Weihnachtsbaum ist dort schon aufgestellt.



Der Weihnachtsbaum auf dem Gendarmenmarkt in Berlin