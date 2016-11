Wie Berlin in London um die Brexit-Flüchtlinge wirbt

Die Wirtschaftsverwaltung hat bereits ein Auslandsbüro in London eröffnet, jetzt will auch die Wirtschaftsförderung BerlinPartner weitere Start-ups in die deutsche Hauptstadt locken - mit einem einwöchigen "Pop-up Lab Berlin" im hippen Stadtteil Soho. Von Stephanie Pieper