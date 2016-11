Die Gewerkschaft Verdi widerspricht: "Nur die Großen in der Branche haben Interesse an langen Öffnungszeiten, die Kleinen können sich das nicht leisten", erklärte Gewerkschaftssprecher Andreas Splanemann.

Das Gesetz zur weitgehenden Freigabe der Ladenöffnungszeiten trat in Brandenburg am 27. November 2006 in Kraft. Danach dürfen Verkaufsstellen an Werktagen von 0.00 Uhr bis 24.00 Uhr geöffnet sein. Der Verkauf an Sonn- und Feiertagen ist an bis zu sechs Tagen pro Jahr erlaubt.

Eine mögliche 24-Stunden-Öffnung habe sich in der Region nicht durchgesetzt, bilanzierte Verdi-Sprecher Splanemann. "Dafür ist das Einkaufsverhalten der Bevölkerung hier doch zu konservativ - nach 22.00 Uhr wird es dann zappenduster." Betriebsräte aus Supermärkten in Brandenburg bestätigten der Deutschen Presse-Agentur, dass an Wochentagen bereits ab 20.00 Uhr nur noch wenig Umsatz gemacht wird - es konzentriere sich alles aufs Wochenende. Beschäftigte beklagten sich auch, dass sie nach 22.00 Uhr Probleme haben, nach Hause zu kommen, weil vielerorts um diese Zeit kein Bus mehr fährt.

Verdi kritisierte an der Regelung auch, viele Unternehmen würden den Kräften ab 19.00 Uhr weniger zahlen. "Da gehen die Fachkräfte, und es übernehmen schlechter bezahlte Verkäufer."