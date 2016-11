Video: Brandenburg aktuell | 04.11.2016 | Michael Lietz

Brandenburger Zukunftspreis 2016 - Von Posamenten, Holzspielplätzen und einem Brotsommelier

04.11.16 | 21:35 Uhr

Sie haben sich um die Wirtschaft in Brandenburg verdient gemacht - davon ist zumindest die Jury des Zukunftspreises 2016 überzeugt: Diesen hat sie an neun Unternehmen vergeben. Die Palette reicht vom Bäckermeister bis zu einem ehemaligen preußischen Hoflieferanten.

Der erste Brandenburger Brotsommelier, eine der letzten Posamenten-Manufakturen Deutschlands, ein international erfolgreicher Holzbaubetrieb: Drei der insgesamt neun Unternehmen, die am Freitagabend auf Schloss Neuhardenberg mit dem Zukunftspreis Brandenburg ausgezeichnet wurden. Damit würdigt das Land besondere Leistungen für seine Wirtschaft. Als weiteres Kriterium nennt die IHK Potsdam, die über die Auszeichnung informierte, Engagement für die Mitarbeiter und die Region.

Die Preisträger WIB homecare GmbH aus Jüterbog SIK-Holzgestaltungs GmbH aus Niedergörsdorf Bäckerei & Konditorei "Ihre kleine Backstube" aus Nuthetal Silicon Radar GmbH aus Frankfurt (Oder) Heizung und Sanitär Woltersdorf e.G. aus Woltersdorf Schwefel Friseure aus Neutrebbin Kunella Feinkost GmbH aus Cottbus Jende Posamenten Manufaktur aus Forst (Lausitz) EMT Media Electrics GmbH aus Lübbenau



Holger Schüren ist nicht nur der Brotsommelier, sondern auch "ein echter Big Bäcker" - so heißt es zumindest auf der Webseite seiner Bäckerei und Konditorei "Ihre kleine Backstube" in Nuthethal im Landkreis Potsdam-Mittelmark. Diese Bezeichnung verwendete die Jury des Zukunftspreises zwar nicht. In ihrer Begründung für die Auszeichnung macht sie aber deutlich, wie positiv sie Schüren und seinen Betrieb sieht: "Als erster Brotsommelier des Landes Brandenburg fungiert Holger Schüren nicht nur als Botschafter für gutes und gesundes Brot, sondern ist auch ein Aushängeschild für das gesamte brandenburgische Bäckerhandwerk weit über die Landesgrenzen hinaus."

Preußischer Hoflieferant mit Quasten und Borten

"Traditionelle Zierden für den modernen Zeitgeist": Mit diesem Slogan stellt Diane Maren Jende ihre Posamenten Manufaktur im Internet vor. Bei ihr kann man textilen Schmuck für Möbel, Vorhänge und andere Gegenstände bekommen, also Dinge wie Fransen, Quasten oder Borten. Die Jende Posamenten Manufaktur in Forst in der Lausitz beruft sich auf eine jahrhundertalte Tradition, die auch den Titel des königlich preußischen Hoflieferanten umfasst. Nun kommt der Brandenburger Zukunftspreis hinzu. "Das Ziel ist, ein altes und vom 'Aussterben' bedrohtes Handwerk zu erhalten", begründet die Jury ihre Wahl. Denn die Jende Posamenten Manufaktur sei eine der letzten dieser Art in Deutschland.

SIK baut "Das verwunschene Dorf" und "Spielplatzorchester"

Anstatt auf Inneneinrichtung setzt die SIK-Holzgestaltungs-GmbH auf Bauten unter freiem Himmel. "Das verwunschene Dorf", "Die unendliche Geschichte eines Regenbogens" oder "Spielplatzorchester" heißen die Kreationen des Unternehmens aus Niedergörsdorf im Landkreis Teltow-Fläming: Ihr Geschäft ist Design, Planung und Herstellung von Kinderspielpätzen aus Holz. Mit dem Konzept "Freiräume schaffen, spielend, innovativ und kreativ" habe das Unternehmen seit 25 Jahren nationalen und internationalen Erfolg. Die Preisjury stellt aber auch den Beitrag heraus, den SIK darüber hinaus für die Region liefere: "Das Unternehmen kümmert sich hoch engagiert um den qualifizierten Fachkräftenachwuchs, setzt Maßstäbe im holzgestaltenden Handwerk, sorgt für einen schonenden Umgang mit den Ressourcen der Natur und lebt so in einer beispielgebenden Art und Weise eine besondere regionale Verantwortung."



Unter den insgesamt neun Preisträgern sind weitere Branchen vertreten, unter anderem ein Sanitärbetrieb, ein Friseursalon und ein Entwickler und Hersteller von Komponenten für Radar- und Kommunikationsanwendungen. Diese neun Unternehmen setzten sich gegen 71 weitere Bewerber durch.



Preiswürdiger Kampf für Handwerks-Interessen