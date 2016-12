21 Sterne-Restaurants in Berlin und Brandenburg

Berlin bleibt ein gutes Pflaster für Gourmets: Der neuen Ausgabe des "Guide Michelin" zufolge gibt es in der Hauptstadt 19 Sterne-Küchen, darunter sogar sieben mit zwei Sternen. Auch in Brandenburg wurden zwei Restaurants ausgezeichnet.

Berlin hat dem "Guide Michelin" zufolge 19 Sterneküchen - eine weniger als im vergangenen Jahr. Die neueste Ausgabe des französischen Restaurantführers wurde am Donnerstag in der Hauptstadt vorgestellt.

Lokal in Berliner Rudi-Dutschke-Straße

Ebenfalls als Aufsteiger gewürdigt wurde das "Einsunternull" (Mitte), das sich erstmals einen Stern erkocht hat. Nicht mehr aufgeführt bei den Ein-Sterne-Restaurants wurden das "First Floor" (Charlottenburg) und das "Vau" (Mitte).

Brandenburg hat im neuen Guide Michelin ein Sterne-Restaurant verloren: Das "17fuffzig" in Burg (Spree-Neiße) fiel aus der Wertung. Ihren Stern verteidigen konnten das "Kochzimmer" in Beelitz (Potsdam-Mittelmark) und das "Friedrich Wilhelm" in Potsdam.