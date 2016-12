Eurowings kündigte an, die Air-Berlin-Jets so schnell wie möglich umzulackieren. Auch von innen sollen sie bald wie Eurowings-Maschinen aussehen. Angelegt ist der Deal auf sechs Jahre, die Kartellbehörden müssen dem Vorhaben allerdings noch zustimmen.

Die Air Berlin-Flotte würde im Zuge der geplanten Aufspaltung um ein Drittel auf etwa 75 Flugzeuge schrumpfen. Für die betroffenen Piloten, Stewardessen und Wartungstechniker ist der Deal aber eine gute Nachricht: Sie werden von der Lufthansa übernommen und weiter beschäftigt - und haben damit eine sicherere Zukunftsperspektive als beim seit Jahren kriselnden Berliner Unternehmen.

Vor rund zwei Wochen hatte Air Berlin bekannt gegeben, dass das Unternehmen auch seine österreichische Tochter Niki verkaufen will. Niki soll zusammen mit der Fluglinie Tuifly des weltgrößten Reisekonzerns Tui einen gemeinsamen Ferienflieger bilden. Dazu will Etihad den Berlinern deren Niki-Beteiligung für 300 Millionen Euro abkaufen. Das ist etwa viereinhalb Mal so viel wie Air Berlin an der Börse wert ist.