Das Zahnradwerk in Pritzwalk (Prignitz) steht vor dem Verkauf. Nach Angaben des Firmeninhabers Heiner van de Loo sollen etwa 40 der insgesamt 240 Mitarbeiter entlassen werden. In der Märkischen Allgemeinen sagte van de Loo, dass erst eine Insolvenz in Eigenverwaltung geplant war. Dafür habe aber die Zeit nicht gereicht: Da Löhne und Gehälter bereits seit Oktober von der Agentur für Arbeit gezahlt werden, hätte bis Jahresende ein Investor gefunden werden müssen.



Jetzt soll eine klassische Insolvenz den Neuanfang ermöglichen. Erste Interessenten für einen Kauf gebe es bereits. Für Januar und Februar habe das Zahnradwerk auch wieder Aufträge. Das Unternehmen ist einer der wichtigsten Arbeitgeber in der strukturschwachen und dünn besiedelten Region.

mit Informationen von Roland Schleif, rbb-Büro Perleberg