Die anhaltenden Schwierigkeiten der zweitgrößten deutschen Fluggesellschaft Air Berlin kosten Berichten zufolge nun auch den Vorstandschef Stefan Pichler den Job. "Bild am Sonntag" (BamS), Reuters und das "Manager-Magazin" berichteten am Sonntag, dass der 59-Jährige kurz vor der Ablösung durch den bisherigen Lufthansa-Manager Thomas Winkelmann steht. Die Medien beziehen sich dabei auf Konzernmitarbeiter, die mit der Angelegenheit vertraut sind.

Bereits für Sonntagnachmittag (15 Uhr) soll der Aufsichtsrat jedoch eine Sondersitzung angesetzt haben, um sich mit der Personalie zu befassen, schrieb das "Manager-Magazin". Als Rücktrittsdatum für Pichler sei der 31. Januar 2017 vorgesehen. Am Freitag hatte Pichler die Gerüchte um einen möglichen Rücktritt auf Nachfrage von "Spiegel Online" noch dementiert. Er wolle "das Ding strategisch drehen", teilte er mit.

Air Berlin wollte auf Anfrage zunächst keinen Kommentar hierzu abgeben. Die Entscheidung soll laut "BamS" in den nächsten Tagen offiziell bekanntgegeben werden.

Der Münchner Manager führt die Fluggesellschaft seit Februar 2015. Air Berlin ist mit mehr als einer Milliarde Euro verschuldet und macht seit Jahren hohe Verluste. Die Gesellschaft hält sich nur noch dank großer Zahlungen des Großaktionärs Etihad in der Luft. Den Arabern dient die Fluglinie als Zubringer für ihr Drehkreuz in Abu Dhabi am Persischen Golf.

Allerdings gelang es Etihad und mehreren Air-Berlin-Chefs nicht, die deutsche Fluglinie in die Gewinnzone zu bringen. Stattdessen vergrößerten sich die Verluste zuletzt von Jahr zu Jahr.

Der potentielle neue Chef Thomas Winkelmann leitete lange Jahre die Billigfluglinie Germanwings, bevor er 2015 zur Muttergesellschaft Lufthansa kam. Der bald 57 Jahre alte Hagener wäre der vierte Air-Berlin-Vorstandsvorsitzende in gut fünf Jahren.