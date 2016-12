Air Berlin streicht Flugverbindungen - Boston statt Ballermann

06.12.16 | 14:59 Uhr

Am 28. April 1979 hob die erste Air Berlin-Maschine von Berlin Richtung Palma de Mallorca ab, fast 40 Jahre später wird diese Verbindung gestrichen: Das Unternehmen stößt zahlreiche Verbindungen an Partner ab. Andere Strecken werden dagegen ausgebaut.



Air Berlin streicht für den Sommerflugplan 2017 zahlreiche Mittelstreckenflüge. Das teilte das Unternehmen in einer E-Mail an seine Kunden sowie auf seiner Website mit. "Im Rahmen dieser Transaktion werden mit Beginn des Sommerflugplans 2017 die Slots für airberlin Flüge zu allen touristischen Mittelstreckenzielen nach Südeuropa (außer Italien, einschließlich der Kanarischen Inseln und Madeira), der Türkei und Nordafrika an NIKI übertragen", heißt es. Wie Air Berlin der "Mallorca Zeitung" bestätigte, wird das Unternehmen damit auch die Mallorca-Flüge abstoßen: "Der Verzicht auf die Mallorca-Verbindungen sei Teil der "betrieblichen Trennung zwischen Urlaubs- und Geschäftsreisen", so eine Airline-Sprecherin. Bereits gebuchte Reisen mit Air Berlin auf die Insel sollen aber bestehen bleiben. Die betroffenen Kunden würden darüber informiert werden. Mit Umstellung auf den Sommerflugplan wird Mallorca dann nach den Plänen nicht mehr von Air Berlin angeflogen, sondern von seiner österreichischen Tochter NIKI.

Alle Italien-Destinationen verbleiben bei Air Berlin

Wie am Montag bekannt wurde, hat Air Berlin seine NIKI-Anteile an den Partner Etihad Airways verkauft - für 300 Millionen Euro. Die Transaktion ist Teil des Umbauplans, den die angeschlagene Fluggesellschaft im September vorgestellt hat. Noch steht sie unter Vorbehalt der nötigen behördlichen Genehmigungen.



Statt auf Europa will sich Air Berlin zukünftig einerseits auf Inlandsflüge in Deutschland von seinen Drehkreuzen in Berlin und Düsseldorf, andererseits auf Langstreckenflüge konzentrieren - hier vor allem in die Vereinigten Staaten. Das Unternehmen wolle sich als "erste Wahl für Flüge in die USA" etablieren. Dafür soll das Langstreckennetz ausgebaut und insgesamt acht amerikanische Orte angeflogen werden: Boston, Chicago, Fort Myers, Los Angeles, Miami, New York, Orlando und San Francisco. Eine Ausnahme bilden die insgesamt 16 Verbindungen von und nach Italien. Sie bleiben "ein fester Bestandteil" bei Air Berlin. Möglich macht das der Partner Alitalia, bei dem Etihad in vergangenen Jahr mit 49 Prozent eingestiegen war und an dem Air Berlin weiterhin 29 Prozent hält.

Ziel: Mehr Geschäfts- statt Urlaubsreisende

Air Berlin ist nach der Lufthansa die zweitgrößte deutsche Fluggesellschaft. Sie fliegt seit Jahren hohe Verluste ein und will sich sanieren - und dabei rund 1.000 Jobs abbauen. Man wolle weg vom Urlaubsgeschäft, hin zu "einem ganzjährigen Geschäftsreiseangebot in Deutschland, Italien, den nordischen Ländern und Osteuropa", wie Air Berlin-Vorstandschef Stefan Pichler mitteilte.

In den vergangenen acht Jahren flog Air Berlin nur einmal schwarze Zahlen ein. Vergangenes Jahr erreichte der Nettoverlust mit knapp 450 Millionen Euro sogar Rekordhöhe. Zusätzlich litt in diesem Sommer das Reisegeschäft unter der instabilen politische Lage in ansonsten beliebte Feriengebieten wie der Türkei und Nordafrika. Aufgrund der Verluste musste Partner Etihad immer wieder Geld zuschießen. Die staatliche Fluggesellschaft aus dem Emirat Abu Dhabi hält derzeit 29,2 Prozent an Air Berlin - und nun auch die Air Berlin-Anteile an Niki.