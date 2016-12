Air Berlin nimmt mit dem Teilverkauf der österreichischen Tochter-Airline Niki 300 Millionen Euro ein. Käufer sei der Air-Berlin-Großaktionär Etihad, teilte die Berliner Fluglinie am Montag mit.



Die arabische Airline werde keine Mehrheit an Niki erhalten, sondern wolle die Anteile in einem Airline-Verbund einbringen. Die Transaktion werde einen positiven Effekt auf das Finanzergebnis von Air Berlin haben. Allerdings stehe die Genehmigung der Wettbewerbsbehörden noch aus, hieß es vom Unternehmen.



Air Berlin hatte in den ersten neun Monaten des Jahres einen Nettoverlust von 317 Millionen Euro. Etihad hält 29 Prozent an Air Berlin und hat diese bislang bei Geldnot stets wieder aufgepäppelt.