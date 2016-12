Crowdfunding-Zug Locomore steuert jetzt Stuttgart an

Konkurrenz für die Bahn auf der Strrecke Berlin und Stuttgart: Am Mittwoch hat das per Crowdfunding finanzierte Unternehmen Locomore dort seine erste Zugverbindung aufgenommen. Ein Gespräch mit dem Gründer über "Social Seating" und einen Platz in der Bastelecke.