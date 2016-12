Der Neustart im Bahnwerk Eberswalde zum 1. Januar 2017 droht zu platzen. Die neue Eisenbahnwerk Eberswalde GmbH (EBW) soll erst im November von Brandschutz-Mängeln in mehreren Werk-Hallen erfahren haben. So steht es in einem internen Schreiben, das dem rbb vorliegt. Diese Mängel seien aber schon 2012 bekannt gewesen. Die Mängelbeseitigung würde rund 2,8 Millionen Euro kosten. Die EBW verlangt nun Schadensersatz von der Deutschen Bahn, die ursprünglich schon Ende 2015 das Instandsetzungswerk schließen wollte.

Damals waren rund 320 Leute beschäftigt. In dem internen Schreiben von Ende Dezember 2016 wird zudem darüber informiert, dass es bislang noch keinen Tarifvertrag gibt. Danach müssten die 210 Beschäftigten ab 1. Januar 2017 nach dem bisher geltenden Tarifvertrag der Bahn vergütet werden. Der rbb berichtete darüber bereits vor wenigen Tagen.

Die Schuld an den verzögerten Tarifverhandlungen mit dem neuen Investor wird in dem Schreiben zufolge der Gewerkschaft EVG zugewiesen. Diese blockiere die Verhandlungen mit angeblich wirtschaftlich nicht tragbaren Forderungen. Schriftlich antwortete die Gewerkschaft auf Nachfrage des rbb, dass sie sich erst in der 2. Januarwoche äußern wolle. In unmittelbarer Folge prüft die EBW jetzt, ob vorübergehend Transferkurzarbeitsgeld, "Kurzarbeit Null", beantragt werden kann. Die Mitarbeiter sollen am 2. Januar 2017 in einer Belegschaftsversammlung informiert werden.

Mit Informationen von Michael Lietz