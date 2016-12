Ginge es nach dem Investor, der Quantum Capital AG mit Sitz in München, sollen die Beschäftigten Einkommensverluste von bis zu 15 Prozent hinnehmen, so die EVG. Das sei keine Basis für ernsthafte Verhandlungen, teilte die Gewerkschaft mit. "Sollte sich der Investor verspekuliert haben, dürften dafür nicht die Beschäftigten die Zeche zahlen". Am Donnerstag hatte die Eisenbahnwerk Eberswalde GmbH, die das Bahnwerk am 1. Januar im Auftrag des Investors betreiben wird, mitgeteilt, dass Kurzarbeit und sogar Insolvenz drohen, sollte es unter anderem keinen neuen Tarifabschluss geben.



Außerdem hieß es, das neue Unternehmen würde in eine wirtschaftliche Schieflage geraten, wenn Brandschutzauflagen in Höhe von etwa 2,8 Millionen Euro umgesetzt werden müssten. Diese seien erst jetzt bekannt geworden, teilte die Eisenbahnwerk Eberswalde GmbH Anfang der Woche mit.