Audio: ARD-Studio Zürich | 05.12.2016 | Dietrich Karl Mäurer

Liebe machen wie ein Ampelmännchen - Wie ein Berliner Popup-Store in Zürich um Touristen buhlt

06.12.16 | 07:50 Uhr

Mini-Disco, Ampelmännchen-Kondome und ein eigens kreierter Berlin-Duft: Ein neuer Popup-Store versucht ein Stück Hauptstadt-Flair mitten in die Züricher Altstadt zu bringen, um damit Touristen aus der Schweiz nach Berlin zu locken. Von Dietrich Karl Mäurer



"Hello Zürich" steht polyglott an der Scheibe des kleinen Ladengeschäfts mitten in der von Touristen aus aller Welt besuchten Züricher Altstadt. Ausgerechnet hier wirbt die deutsche Hauptstadt um Besucher aus der Schweiz. Für zwei Wochen hat man den Laden angemietet und präsentiert im Popup-Store das hippe, kreative Berlin. "Die Züricher sind ja große Berlin-Fans", erklärt Christian Tänzler vom Berliner Tourismusportal VisitBerlin. "Und ich sage es jetzt mal ein bisschen flapsig: Wir geben ihnen die Möglichkeit, hier schon ein bisschen Berlin-Luft zu schnuppern." Außerdem sollen sie Weihnachtsgeschenke einkaufen - dafür hat Tänzler nämlich mehr als 20 Produkte von Berliner Labels im Angebot.



Riechen wie das Hotel Bogota

Das mit dem Schnuppern von Berliner Luft ist wörtlich gemeint. Helen Schramm von der Berliner Duftmanufaktur "Frau Tonis Parfüm" präsentiert dafür eigens auf Berlin abgestimmte Düfte. "Wir wollen den Spirit von Berlin einfangen", erklärt Schramm. "Wie zum Beispiel ein Spaziergang Unter den Linden mit einer Lindenblüte oder eine olfaktorische Hommage an das Hotel Bogota, was es einst in Berlin-Charlottenburg gab - mit ein bisschen Feige gepaart mit Zedernholz." Um den Ruf Berlins als Partyhauptstadt zu unterstreichen, wurde sogar ein Club von der Spree an den Zürisee gekarrt: Die "kleinste Disco der Welt" in einer Telefonzelle wurde von Benjamin Uphues entwickelt - Glitzerkugel, Stroboskop und Nebel inklusive. Im Züricher Popup-Store wird das DDR-Ampelmännchen ebenfalls zum offiziellen Berlin-Botschafter. Markus Heckhausen vom Ampelmann-Shop freut sich darüber: "Der Ampelmann passt perfekt zu Berlin. Das ist ein Produkt, was in der Nachwendezeit entstanden ist. In einem kreativen Chaos, was damals herrschte. Der Ampelmann hat sich mit Berlin dann entwickelt", erinnert sich Heckhausen. Mitgebracht hat er Fruchtgummis, Keksausstechformen, Taschen und Kondome im Ampelmann-Look.



Berlin "spielt wichtige Rolle" für Tourismus

Begeistert von der Marketingaktion der Berliner ist auch Harald Henning von der Deutschen Zentrale für Tourismus, zumal Besucher aus der Schweiz von großer Bedeutung seien für den deutschen Fremdenverkehr. "Die Schweiz ist der zweitwichtigste Quellmarkt weltweit für das Reiseland Deutschland, und Berlin spielt da eine wichtige Rolle", sagt Henning. "So wie sich Berlin entwickelt hat, die Historie, aber auch was sich dort in der Kreativindustrie getan hat. Im Zeitalter der Digitalisierung, in der man alle Sinne verknüpft, finde ich es eine wunderbare Werbeaktion."

Um das sinnliche Erleben der deutschen Hauptstadt komplett zu machen, sind im Popup-Store auch verschiedene Kulturveranstaltungen geplant, kündigt Christian Tänzler von VisitBerlin an. "Sie können hier in der zweiten Woche von Architektur über Stadtplanung, Kunst bis Musik jeden Abend was anderes erleben. Von den Berlinischen Galerien in diesem Fall bis Berghain."

Vor Zürich war man mit ähnlichem Konzept bereits in anderen Städten, etwa in Madrid. Ob der Berlin-Store im nächsten Jahr erneut irgendwo aufpoppt ist noch nicht entschieden, dürfte aber auch davon abhängen, ob die Station Zürich zum Erfolg wird.