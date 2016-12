Die Arbeitnehmervertreter im Bombardier-Werk in Hennigsdorf (Oberhavel) rechnen damit, dass an dem Standort bis Ende 2018 rund 500 Stellen wegfallen. Diese Zahl nannte Betriebsratschef Michael Wobst am Dienstag im rbb-Inforadio. Unklar sei allerdings, ob die derzeitigen Pläne auch in die Tat umgesetzt würden. Auch sei offen, ob in Hennigsdorf doch noch die Fertigung von Prototypen verbleibe, sagte Wobst.

In jedem Fall würden Stellen schrittweise abgebaut. Ein Teil solle nach Bautzen verlagert werden, ein Teil nach China, hatte Wobst dem rbb am Vortag gesagt.



Am Montag war von Arbeitnehmerseite bekannt geworden, dass der kanadische Bahntechnik-Konzern die Produktion von Zügen in dem Werk nördlich von Berlin einstellen will. Die Entwicklung und Konstruktion von Zügen sollen dagegen weitergehen. Derzeit sind an dem Standort – dem größten Werk in Deutschland - 2.500 Mitarbeiter beschäftigt.