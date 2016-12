Der kanadische Flugzeug- und Bahntechnikhersteller Bombardier will am Standort Hennigsdorf wohl 500 weitere Arbeitsplätze abbauen. Das befürchtet der vorsitzende Betriebsrat Michael Wobst, der auch im Aufsichts- und Gesamtbetriebsrat sitzt. Dem rbb sagte Wobst bei der ordentlichen Betriebsversammlung am Montag, dass der Wagenkastenrohbau und eine Produktionshalle geschlossen werden sollen.



Pressesprecher Andreas Dienemann sagte dem rbb auf Nachfrage, dass er sich zu diesen Spekulationen nicht äußern könne. Er verwies stattdessen auf eine Erklärung "in wenigen Wochen".

Bereits im Oktober hatte das Unternehmen einige Umstrukturierungen und Stellenstreichungen angekündigt, ohne auf die konkreten Standorte einzugehen.