Der Schienenfahrzeughersteller Bombardier will in Deutschland offenbar deutlich mehr Jobs streichen als bisher bekannt. Laut einem Zeitungsbericht fallen deutschlandweit 2.500 Stellen weg, zuvor war noch von 1.400 Arbeitsplätzen die Rede. In Hennigsdorf sollen 500 Jobs gefährdet sein.

Der kanadische Schienenfahrzeughersteller Bombardier will in seinen deutschen Werken rund 2.500 Stellen abbauen und damit deutlich mehr als bisher erwartet. Das berichtet am Freitag das "Handelsblatt" unter Berufung auf Branchenkreise. Dadurch könnten auch Arbeitsplätze in Hennigsdorf (Oberhavel) wegfallen.