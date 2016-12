Nach Brand der Produktionshalle - Polnischer Autozulieferer startet neu in Prenzlau

22.12.16 | 18:19 Uhr

Nachdem ein Brand einen der wenigen Industriebetriebe in Prenzlau zerstört hatte, stand das polnische Mutterunternehmen Boryszew vor der Frage: Neustart in Prenzlau oder woanders? Das Unternehmen hat sich für Brandenburg entschieden. Von Katja Geulen

Drei riesige neue Hallen stehen schon im Industriegebiet Nord am Rand von Prenzlau. Aber außen und innen sind die Bauarbeiten noch im Gang. Im April 2015 war die in Prenzlau angesiedelte Produktionsstätte des polnischen Autoteilezulieferers Boryszew durch einen Brand zerstört worden. Nun steht sie vor dem Neustart. Betroffen war unter anderem die Galvanisierungs-Strecke, in derer Autotürgriffe veredelt werden. Eine Auflage für den Neubau waren spezielle Auffangbecken zur umweltgerechten Aufarbeitung des Abwassers, so der Geschäftsführer Lutz Suhrbier beim Rundgang am Donnerstag.

Auch innen ist noch nicht alles fertig: die neue Produktionshalle

Örtliche Behörden wollen Arbeitsplätze sichern

Die abgebrannte Produktionshalle am alten Standort wieder aufzubauen, wäre nach heutigen Umweltstandards nicht mehr möglich gewesen, denn in der Nähe befindet sich ein Molkereibetrieb. Doch an dem neuen Standort konnten alle Bau- und Umweltbelange innerhalb eines Jahres geklärt und genehmigt werden - nicht zuletzt, weil die 350 Arbeitsplätze auch allen beteiligten Behörden wichtig sind. Brandenburgs Umweltminister Jörg Vogelsänger (SPD) brachte am Donnerstag persönlich die letzte Genehmigung für die Inbetriebnahme mit nach Prenzlau und erklärte: "Ich hoffe, dass das natürlich auch ausstrahlt, was weitere Investitionen betrifft." Viele Behörden hätten zusammengearbeitet, um die ganzen Genehmigungsverfahren innerhalb von einem Jahr durchzuziehen. "Prenzlau hat weiterhin eine Zukunft als Industriestandort", so der Minister.

Polnisches Unternehmen setzt auf Prenzlau

Möglich wurde die 21 Millionen-Euro-Investition aber letztlich, weil der polnische Konzern Boryszew am Standort festhielt. Der Vorstandsvorsitzende Aleksander Czajka betonte, dass besonders das Knowhow der Prenzlauer Mitarbeiter ein wichtiges Standbein für die Zukunft des Unternehmens sei, und gerade die Galvanik werde im Konzern weiter ausgebaut. Die schnelle Umsetzung in Prenzlau sei ein gutes Beispiel für internationale Zusammenarbeit auf regionaler Ebene, so der Manager. Ende Januar sollen die einzelnen Produktionsstrecken starten, kündigte Geschäftsführer Suhrbier an. "Unsere Kunden sind ab Februar hier und werden mit uns den Probebetrieb durchführen." Danach würden die über 1.000 Bauteile nach und nach freigegeben.