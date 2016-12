500 Arbeitsplätze sollen beim Zug-Hersteller Bombardier in Hennigsdorf wegfallen, doch Ministerpräsident Woidke will für den Erhalt des Standortes kämpfen. Am Mittwoch traf er sich mit der Bombardier-Geschäftsleitung.

Brandenburg will für die Erhaltung des kompletten Bombardier-Standortes in Hennigsdorf (Oberhavel) kämpfen. "Die Landesregierung setzt sich klar dafür ein, dass Hennigsdorf als Standort für die Entwicklung und Herstellung von Schienenfahrzeugen erhalten bleibt", erklärte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Mittwochabend nach einem Treffen mit Top-Managern des Konzerns in Berlin.

Bei dem Treffen wurden auch die Möglichkeiten einer Unterstützung ausgelotet. "Ich hoffe, dass Bombardier schnell intern Klarheit schaffen kann. Es ist notwendig, dass die Belegschaft über die Zukunftspläne informiert wird", sagte Woidke. Gerber hatte bereits zuvor am Rande eines Besuchs in Eisenhüttenstadt erklärt: "Wir wollen noch einmal sehr deutlich machen, dass wir für eine langfristige Sicherung des Industriestandorts in Entwicklung und Produktion kämpfen werden." Alle dem Land zur Verfügung stehenden Mittel würden für den Erhalt eingesetzt. Konkret will das Land Bombardier Forschungsförderung in Höhe von 3,3 Millionen Euro anbieten.



In Hennigsdorf sind 500 Arbeitsplätze in Gefahr. Der Konzern hatte angekündigt, bis Ende 2018 in Produktion und Verwaltung weltweit rund 7.500 Stellen zu streichen. Bislang fehlen aber detaillierte Angaben von dem Unternehmen.