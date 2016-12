Fast jeder 4. Erwerbstätige in Brandenburg ist über 55

Fast jeder vierte Erwerbstätige in Brandenburg war im vergangenen Jahr 55 oder älter. Der Anteil der 55 bis 64-Jährigen sei seit 2011 um fünf Prozentpunkte auf 22 Prozent gestiegen, teilte das Statistikamt am Donnerstag mit. Auch der Anteil der über 65-Jährigen stieg demnach von 1,3 Prozent 2011 auf 1,9 Prozent 2015. Die meisten Erwerbstätigen (31 Prozent) gehörten der Gruppe der 45 bis 54-Jährigen an.

Den Großteil der Beschäftigten stellten 2015 mit 59 Prozent Angestellte; vier Jahre zuvor waren es erst 50 Prozent. Rückläufig ist hingegen die Zahl der Arbeiter, Selbstständigen und Beamten. Waren 2011 noch 29 Prozent der Erwerbstätigen in Brandenburg Arbeiter, so wurden im vergangenen Jahr nur noch 21 Prozent registriert.

Der Anteil der Frauen lag mit 47 Prozent zwar fast bei der Hälfte, allerdings waren nur 63 Prozent der Frauen in Vollzeit beschäftigt, gegenüber 89 Prozent der Männer. Dieses Verhältnis hat sich seit 2011 kaum verändert.