Der Zuschauer Berlin Montag, 19.12.2016 | 13:39 Uhr

Im Prinzip ist das mit dem fiskalischen Weihnachtsfrieden ja eine ganz nette Sache, aber letztendlich ist doch ein Steuerbescheid mit einer Nachzahlung kein Drama: Wer ein höheres zu versteuerndes Einkommen hat, als er das für die Vorauszahlungen mal geschätzt hat, der hat doch auch gut verdient. Von daher sollte eigentlich jeder ein Interesse daran haben, möglichst viele Steuern zu zahlen, denn wer viel Steuern zahlt, der muss ja zuvor auch wirtschaftlich erfolgreich gewesen sein. Außerdem wird ein verantwortungsvoller Steuerbürger doch wohl schon beim Bearbeiten seiner Steuererklärung selbst ausrechnen, was er noch zu zahlen hat, oder was er vielleicht wieder bekommt, so dass der Steuerbescheid dann eigentlich keine große Überraschung ist. Mir ist jedoch nicht ganz klar, warum man überhaupt zu Weihnachten einen Steuerbescheid bekommt. Wer pünktlich bis 31. Mai seine Erklärung abgegeben hat, sollte seinen Bescheid schon längst haben...