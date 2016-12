3,6 Milliarden für Brandenburg - A100-Verlängerung ist jetzt im Verkehrswegeplan verankert

02.12.16 | 14:31 Uhr

Der Bundesverkehrswegeplan bis 2030 ist verabschiedet. Darin enthalten ist auch die Verlängerung der A100, obwohl hier die künftige Berliner Koalition auf die Bremse drückt. Dafür stehen dutzende Brandenburger Projekte in dem Papier - darunter Wackelkandidaten.

In Deutschland sollen bis 2030 insgesamt 270 Milliarden Euro in Straßen, Schienen und Wasserwege investiert werden. Das sieht der neue Bundesverkehrswegeplan bis 2030 vor, den der Bundestag am Freitag mit den Stimmen der schwarz-roten Koalition verabschiedet hat. Die Hälfte der Mittel ist für Bundesstraßen und Autobahnen vorgesehen, 40 Prozent gehen an Bahnprojekte, der Rest soll für Flüsse und Kanäle verwendet werden. Der Erhalt soll generell Vorrang vor neuen Projekten haben: Zwei Drittel der Summe sollen in die Sanierung gehen, ein Drittel in den Neubau. Der Plan bündelt mehr als 1.000 Projekte, die bis 2030 realistisch finanzierbar sein sollen.

Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) sprach in der Debatte von dem größten Investitionsprogramm in die Infrastruktur, das es je gegeben habe. Die Opposition hingegen lehnt den Plan ab. Eine bessere Vernetzung, mehr Öffentlichen Nahverkehr und einen Ausbau des Schienennetzes forderte die Linkspartei. Die Grünen erklärten, der Verkehrswegeplan sei schlecht für die Umwelt und außerdem nicht bezahlbar. Die brandenburgische Bundestagsabgeordnete Annalena Baerbock (Grüne) kritisierte, es fließe "viel Geld in Straßenprojekte in den Wahlkreisen der Koalitionsabgeordneten, auch in Brandenburg".

A100-Verlängerung steht ganz oben

In Berlin gibt es nur ein fest disponiertes Projekt: den Ausbau der Autobahn A100 vom Dreieck Neukölln bis zur Storkower Straße. Knapp 850 Millionen Euro sind für den 7,3 Kilometer langen Abschnitt vorgesehen. Allerdings hat das künftige rot-rot-grüne Regierungsbündnis in der Hauptstadt angekündigt, den Ausbau in den nächsten fünf Jahren nicht zu verfolgen, sondern lediglich den bereits im Bau befindlichen Abschnitt am Treptower Park abzuschließen. Als einziges neues Vorhaben mit "vordringlichem Bedarf" ist im Bezirk Lichtenberg die Ortsumgehung Malchow für die Bundesstraße B2 im Plan aufgeführt. Dafür sind gut 20 Millionen Euro veranschlagt. Der Ausbau der Autobahn A115 zwischen Hüttenweg und Kreuz Zehlendorf von bislang zwei auf jeweils drei Spuren muss wohl noch warten, hier sind laut Bundesverkehrswegeplan noch weitere Planungen erforderlich. Gut 126 Millionen Euro soll das Projekt nach dem jetzigen Planungsstand kosten.

Ausbau der Bahnstrecke Cottbus-Görlitz auf der Warteliste

Weitaus umfangreicher ist die Liste der Baumaßnahmen in Brandenburg. Insgesamt 41 neue Vorhaben mit "vordringlichem Bedarf" werden aufgelistet, darunter der Lückenschluss der Bundesautobahn A14 im äußersten Nordwesten des Landes. Die Autobahn soll von 2020 an befahrbar sein. Auch die Verbindung der Bundesstraßen B101/169, der Ausbau der B96 und ein Dutzend Ortsumfahrungen entlang der B167 finden sich unter den priorisierten Projekten, für die insgesamt fast eine Milliarde Euro eingeplant sind. Zusammen mit den laufenden und den als weniger vordringlich eingestuften Straßenbauprojekten beläuft sich die Summe auf rund 3,6 Milliarden Euro.

Infos im Netz Bundesverkehrsministerium - Bundesverkehrswegeplan 2030 [PDF, nicht barrierefrei]

Beim Schienenverkehr lässt der Ausbau der Strecke der Strecke zwischen Cottbus und Görlitz wohl weiter auf sich warten. Hier sei die Projektdefinition noch nicht abgeschlossen, heißt es im Bundesverkehrswegeplan. Die Zugstrecke besteht bisher nur aus einem Gleis und ist nicht elektrifiziert. Dennoch wird hier nur ein "potentieller Bedarf" gesehen. Nach Ansicht der Grünen-Abgeordneten Baerbock ist ein Aubau aber notwendig, um die Verbindung für Pendler attraktiver zu machen. "Wer wie SPD und die Union mit Blick auf die Kohle ständig davon redet, dass die Lausitz nicht abgehängt werden darf, hätte im Bundesverkehrswegeplan liefern müssen", so die Bundestagsabgeordnete.



Neuer BVWP löst Plan von 2003 ab

Auf der Prioritätenliste weit oben steht der Ausbau der Havel-Oder-Wasserstraße. Eine halbe Milliarde Euro sind dafür veranschlagt. Das Projekt befindet sich allerdings noch in der Vorplanung beziehungsweise im Planfeststellungsverfahren. Teil der Wasserstraße zwischen Berlin und Polen ist das gerade im Bau befindliche neue Schiffshebewerk Niederfinow. Der letzte Bundesverkehrswegeplan stammt aus dem Jahr 2003. Die Regierung hat sich vorgenommen, diesmal nur Projekte aufzulisten, die eine realistische Chance auf Umsetzung haben. In der Vergangenheit wurde aus Geldmangel oder wegen mangelnder Planungskapazitäten der Länder ein erheblicher Teil der Vorhaben nie realisiert.