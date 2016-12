Gemeinde Rabenstein setzt auf neuen Pächter - Im Frühjahr endet der Dornröschenschlaf

12.12.16 | 08:40 Uhr

Die Burg Rabenstein in der gleichnamigen Gemeinde ist ein fast vergessenes Wahrzeichen des Flämings. In den vergangenen Jahren lag sie in einer Art Dornröschenschlaf. Jetzt will eine Berliner Gastronomen-Familie sie wiederbeleben. Von Klaas-Wilhelm Brandenburg

Genau 90 Stufen führen zur Spitze des Turms von Burg Rabenstein. Ein historischer Ort mit mehr als 760 Jahren Geschichte, weiß Fritz Lintow, der Chef des Niemegker Fremdenverkehrsvereins, der seinen Sitz in der Burg hat: "Der Turm - auch Bergfried genannt - ist der älteste Teil dieser Burganlage. Dort gibt es noch den alten Putz aus dieser Zeit." Weil der damals aus Sand, Milch, Eiern und Quark gemischt worden sei, nennt man Türme wie diese auch "Buttertürme". So gut erhalten wie die Burg Rabenstein, die unweit von Klein Marzehns und der A9 liegt, ist kaum eine andere. Sie wurde schon 1251 erstmals urkundlich erwähnt. "Die Burg hatte Glück: Sie ist nie richtig eingenommen worden, und richtige kriegerische Auseinandersetzungen hat sie auch nicht erlebt", so Lintow. Allerdings wäre sie zweimal fast abgebrannt, und: "Ab und zu ist mal ein Ziegel vom Dach gefallen." Fritz Lintow grinst, als er das sagt.

Vor dem Neuanfang muss aufgeräumt werden.

"Man kann die Geschichte erahnen, wenn man durch die Räume geht"

Dabei hatte Lintow in den vergangenen Jahren nicht viel zu lachen: Denn die Burg Rabenstein lag in einer Art Dornröschenschlaf. Zwar hatten Restaurant und Herberge geöffnet, aber nur noch wenige Einheimische oder Touristen verirrten sich auf den "Steilen Hagen", den 153 Meter hohen Hügel, der die Burg beheimatet. Der Pächter erwirtschaftete deshalb in den vergangenen zwei Jahren sogar ein Defizit. "Letztendlich haben uns die wirtschaftlichen Zahlen gezeigt, dass es nicht mehr so weitergehen kann", sagt Ralf Rafelt, Bürgermeister der Gemeinde Rabenstein. Kein Wunder also, dass der alte Pächter seinen Vertrag, der eigentlich noch bis 2031 laufen sollte, schon am 31. Mai vorzeitig kündigte. Mehr als ein halbes Jahr war ungewiss, wer übernimmt. Jetzt hat die Gemeinde Rabenstein endlich Ersatz gefunden: Unter acht Bewerbern haben sich Annette und Christian Ebert durchgesetzt. Man muss gar nicht hoch bis auf den Burgturm, wenn man die beiden bald treffen will, denn im Erdgeschoss wollen sie im März das neue Burg-Restaurant eröffnen. Auch die Herberge will Christian Ebert übernehmen – gemeinsam mit seiner Cousine Annette. Sie hatte sich von Anfang an in die Burg verliebt: "An der Burg fasziniert mich, dass sie sehr privat ist, richtig gemütlich. Man kann die Geschichte noch erahnen, wenn man hier durch die Räume geht."

Hoffen auf mehr Umsatz

Schon seit 30 Jahren serviert Christian Ebert in seinem nach ihm benannten Berliner Lokal feine deutsche Küche. Auf der Burg will er bodenständiger kochen: "Hier würden wir mehr die regionale deutsche Küche anbieten als die feine deutsche Küche", erzählt er. Ofenfrische Ente, Rinderroulade und andere Spezialitäten aus dem Fläming und ganz Deutschland sollen bald auf der Speisekarte stehen. "Bei der Familie Ebert hat uns das Konzept am besten gefallen. Dass die gesamte Familie in den Betrieb eingebunden ist", erzählt Ralf Rafelt, Bürgermeister der Gemeinde Rabenstein. "Mit der Kündigung haben wir jetzt einen neuen Start, und ich denke, dass wir mit den Eberts in den nächsten Jahren Fortschritte machen und die Umsatzzahlen wieder erhöhen können."

Burgermeister Rafelt (r.) will Annette Ebert und ihre Familie unterstützen.

Die Pacht soll je nach Umsatz steigen

Bevor die Umsatzzahlen tatsächlich steigen können, muss bis zur Eröffnung im März jetzt erstmal ordentlich geschuftet werden: "Wir wollen den ganzen Januar über saubermachen, und uns auch mit den Räumen bekannt machen", erzählt Annette Ebert. "Damit ich dann weiß, wo Zimmer 307 ist, und nicht wie die Kuh vorm neuen Tor stehe", sagt sie und lacht. Die neuen Pächter müssen mit 12.000 Euro im Jahr erstmal genauso wenig bezahlen wie die alten. Für die Gemeinde ist das ein Minusgeschäft: "Wir sind ja auch zuständig dafür, diese Burg denkmalgerecht instand zu halten", erklärt Bürgermeister Rafelt. "Allein in die Blitzschutzanlage sind in den vergangenen Jahren 26.000 Euro geflossen, in die Brandschutzanlage 56.000 Euro. Da kann man natürlich sehen, dass wir durch die Pacht diese Ausgaben nicht tätigen können." Deshalb soll die Pacht nach und nach erhöht werden, je nachdem wie gut das Restaurant und die Herberge der Eberts laufen, auf maximal 90.000 Euro im Jahr.

"Ich freu mich, wenn die Kasse klingelt!"

"Natürlich haben wir Respekt vor der Aufgabe", gibt Annette Ebert zu. "Was mich wirklich am Laufen hält ist Herr Lintow, der ist meine große Stütze!" Auch der Bürgermeister Rafelt will alles tun, damit sich die neuen Pächter in seinem Ort wohlfühlen: "Wenn irgendwie Not am Mann ist, sind wir da und unterstützen die Familie – egal ob Arbeitskräfte gesucht werden oder Arbeitseinsätze nötig sind."