Umstrittene Vorteile für Carsharing - Nicht so "öko" wie viele denken

19.12.16 | 06:40 Uhr

Seit knapp fünf Jahren gibt es in deutschen Großstädten einen Hype um Carsharing. Die Unternehmen verkünden jährlich neue Erfolgszahlen, Politiker feiern eine nachhaltige Verkehrslösung. Doch Kritiker behaupten: Carsharing macht alles viel schlimmer. Nun will Berlin reagieren. Von Friederike Schröter

Der schwarze Mini parkt in einer beliebigen Straße im Berliner Prenzlauer Berg. Etwa gegen 21 Uhr steigt ein Mann ein; er ist Mitte Dreißig, hat einen Hochschulabschluss und verdient etwa 2.500 Euro netto. Zwar hat er eine Umweltkarte der BVG und ein eigenes Auto vor der Haustür. Doch jetzt fährt er lieber mit dem Auto des Carsharing-Unternehmens "DriveNow" zu einer Verabredung nach Friedrichshain - denn vielleicht will er später lieber mit dem Taxi zurückkommen. So etwa sieht laut verfügbarer Studien die durchschnittliche Nutzung eines so genannten "Free-Floating-Fahrzeugs" aus. Diese Autos von Carsharing-Unternehmen sind nicht stationsgebunden, sondern können an beliebigen Punkten angemietet und - innerhalb des Geschäftsgebiets - wieder abgestellt werden.

Mehr zum Thema - Der lange Weg zur Arbeit Täglich eine Stunde zum Arbeitsplatz und wieder zurück - für viele Berufstätige gehört das zum Alltag. Wir zeigen Ihnen im rbb|24-Pendleratlas auf einen Blick, wohin die Berliner und Brandenburger pendeln. Ein Datenprojekt von Götz Gringmuth-Dallmer und Michael Hörz



Ist die Unterstützung der großen Autokonzerne gerechtfertigt?

Seit etwa fünf Jahren wird diese Form von Carsharing in Deutschland angeboten. Die Unternehmen BMW (DriveNow), Daimler (Car2Go) und Citroën (Mutlicity) sind in Berlin aktiv. Erst im Oktober 2016 jubelten die beiden führenden Unternehmen über die neusten Erfolgszahlen: Mehr als 550.000 Kunden deutschlandweit, davon 141.000 in Berlin (Car2Go); fast 600.000 in Deutschland, mehr als 200.000 in Berlin (DriveNow). Und auch Politiker zeigen sich begeistern von den neuen Geschäftsmodellen der großen Autokonzerne. Sie entlasten das Verkehrsproblem der Großstädte, führen dazu, dass Privatautos abgeschafft würden und förderten den elektrischen Autoverkehr. Deshalb, so fordert es zum Beispiel die Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesumweltministerium, müssten Bund und Kommunen gute Rahmenbedingungen für (E-)Carsharing setzen: "Das geplante Carsharinggesetz (CsgG) etwa soll die Voraussetzungen dafür schaffen, dass die jeweils örtlich zuständigen Behörden Carsharing-Fahrzeuge im Straßenverkehr bevorrechtigen können." Es geht dabei unter anderem um Bereitstellung von eigenen Parkflächen, günstige Preise für öffentlichen Parkraum und die Verfügbarkeit von Ladestationen. Doch ist eine solche Unterstützung und Bevorzugungen der Geschäfte großer Autokonzerne gerechtfertigt? Hat gerade "Free-Floating-Carsharing" eine Relevanz oder kann es gar zu einer Verkehrswende beitragen?



Die WiMobil-Studie E-Car Sharing Systeme in urbanen Räumen - WiMobil In der Studie "WiMobil" werden zwei unterschiedliche Car Sharing Systeme vergleichend betrachtet, um die elektromobilitätsbezogenen Effekte sowohl bei flexiblem als auch stationsgebundenem Car Sharing erforschen zu können.

18 Prozent der DriveNow-Nutzer wollen sich ein Auto anschaffen

Um diese Fragen zu beantworten hat das Bundesumweltministerium das Forschungsprojekt "WiMobil" gefördert. Renommierte Forschungseinrichtungen werteten dafür zwischen 2012 und 2015 Befragungen und Nutzungsdaten der Unternehmen "DriveNow" und "Flinkster" aus. Ein Ergebnis ist unter anderem das Bild des oben genannten Durchschnittsfahrers (männlich, jung, erfolgreich) und folgendes Fazit: "Das bedeutet, dass Carsharing gegenwärtig nicht die breite Bevölkerung erreicht. Ältere Menschen, Frauen, Familien oder Personen mit geringem Einkommen nutzen Carsharing aktuell kaum." Free-Floating-Carsharing, so ein weiteres Ergebnis, werde hauptsächlich in den innerstädtischen Gebieten, in denen es viele Bars, Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten gibt, und eher für kurze Fahrten genutzt. Was die Effekte auf den städtischen Verkehr angeht, sind folgende Ergebnisse der Studie interessant: Über die Hälfte (57 Prozent) der DriveNow-Kunden besitzen ein eigenes Auto. Laut Studie haben zwar 10 Prozent der DriveNow-Kunden ihr Auto im Untersuchungszeitraum abgeschafft (wobei Carsharing eine Rolle bei der Entscheidung spielte), doch 18 Prozent haben auch angegeben, in Zukunft ein eigenes Auto anschaffen zu wollen - für die Autokonzerne möglicherweise ein gewünschter Effekt. Die Parkraumeffekte von Carsharing seien – nach Beobachtungen eines begrenzten Gebietes - eher gering, jedoch auf Grund der geringen Flottengröße für eine ganze Stadt nicht genau zu bestimmen. Jedoch bräuchten Carsharing-Autos etwas weniger Parkzeit, da sie zwischen 12 und 21 Prozent des Tages auf der Straße unterwegs seien.

Intensive Förderung von Carsharing gewünscht

Obwohl die Ergebnisse von "WiMobil" keine eindeutigen nachhaltigen Effekte aufweisen konnten, verkauften sowohl DriveNow als auch die Auftraggeber - der Bund und die Städte Berlin und München - die Ergebnisse als Aufforderung, Carsharing öffentlich intensiver zu fördern. "Carsharing ist daher ein geeignetes Mittel, um private Pkw in Städten zu ersetzen, den Flächenbedarf für den Verkehr zu reduzieren und um zum Klimaschutz und zu einer lebenswerten Stadt beizutragen", heißt es im Vorwort zum Praxisleitfaden "Carsharing und Elektromobilität" von Eva Lohse, der Präsidentin des Deutschen Städtetags. Die Kommunen werden in diesem Leitfaden aufgefordert, Carsharing möglichst umfassend zu fördern, unter anderem durch die "Einräumung von Parkprivilegien für alle Arten von Carsharing", "Erleichterungen der Rahmenbedingungen für Carsharing-Unternehmen und gezielter Förderung", damit die Unternehmen ihr Geschäftsgebiet auf den Stadtrand ausweiten. In der Pressemitteilung von DriveNow heißt es, Langzeitstudien wie "WiMobil" zeigten, dass Carsharing einen wichtigen Beitrag zur Reduzierung des privaten PKW-Besitzes und damit urbaner Verkehrsprobleme leiste: "Den Studien zufolge hat jedes DriveNow Fahrzeug schon mindestens das Dreifache an Privatfahrzeugen ersetzt, wodurch sich die Zahl der Privatautos in den deutschen DriveNow Städten um 5.700 reduziert hat."

"Motorisierte Bequemlichkeitsmobilität"

Solcherlei Aussagen basierten teilweise auf wenig nachvollziehbaren Annahmen und Hochrechnungen, kritisiert Stefan Weigele, Gründer der Beratungsfirma "Civity". "Ich halte es für gefährlich, wenn die Verkehrspolitik annimmt, dass die neuen Mobilitätsangebote unsere Verkehrsprobleme in den Städten lösen", sagte er gegenüber rbb|24. "Die Systeme haben zwar weltweit ein erhebliches Umsatzpotential für Daimler, BMW & Co, aber vor Irt, in den einzelnen Städten, so gut wie keine verkehrliche Relevanz. Und nicht das Potential, Städte signifikant vom Verkehr zu entlasten." Sein Unternehmen hat 2014 in einer Studie Nutzungsdaten von DriveNow und Car2Go ausgewertet. Das Fazit: Die im Gesamtbild verschwindend geringe Anzahl an Autos und tatsächlichen Fahrten (Marktanteil rund 0,1 Prozent) bringe dem Verkehrssystem keine Entlastung, erst recht keine Kehrtwende. Civity prägte außerdem den Begriff von der "motorisierten Bequemlichkeitsmobilität im Nahbereich". Mit "Free-Floating-Carsharing" würden vor allem Bedürfnisse bedient, die auch mit umweltfreundlicheren Fortbewegungsmitteln zurückgelegt werden könnten - somit sorge das System für noch mehr Verkehr auf den Straßen. Bestärkt werde das durch das Bild des typischen Nutzers, der jung, wohlhabend und mobil flexibel sei und je nach Bedarf zwischen den verschiedenen Verkehrsmitteln wechsele. Er sei überhaupt kein Gegner sondern regelmäßiger Nutzer des Carsharings, sagt Weigele, doch das Rückgrat einer stadtverträglichen Mobilität bleibe der öffentliche Verkehr sowie der Fahrrad- und Fußgängerverkehr. "Verkehrspolitik muss sich auf die Stärkung von ÖPNV, Fahrradinfrastruktur und die Intensivierung der Parkraumbewirtschaftung konzentrieren, Carsharing kann allenfalls eine ergänzendes Nebenprodukt sein. Das kling vielleicht nicht so sexy, aber es wirkt."

Aus der Innenstadt verbannen

Noch deutlicher wird Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe (DUH). Er ist klarer Gegner von "Free-Floating-Carsharing" im Innenstadtbereich: "Dadurch wird die Stadt mit Fahrzeugen vollgestellt, die die S- und U-Bahnfahrer zum Autofahren verleiten. Diese Autos blockieren Stellplätze und verlangsamen den Verkehr, sie sollten gänzlich aus der Innenstadt verbannt werden." Auch die elektrischen Fahrzeuge schließt Resch mit ein. Sie seien eine reine PR-Maßnahme der Unternehmen, stünden aber de facto häufig leergelaufen in der Gegend herum und müssten zum Aufladen mit Kranwagen abgeholt werden. Und auch sie verstopften zusätzlich die Straßen. "Wir brauchen keine Freefloating-Konzepte für die Innenstadt! Was wir brauchen, ist ein guter, schneller ÖPNV und eine fahrradfreundliche Stadt."

Mehr zum Thema Ladestationen für Elektroautos - Saft für alle Die Prämie für Elektroautos nahm bisher kaum ein Berliner in Anspruch, dabei verkauft sich die Hauptstadt als "Internationales Schaufenster für Elektromobilität". Um die Nachfrage anzukurbeln und mehr E-Autos auf die Straße zu bringen, erleichtert der Senat jetzt den Zugang zu Ladestationen - künftig sollen sie Stromkunden von überall anzapfen dürfen.

Im Koalitionsvertrag des neuen rot-rot-grünen Senats ist mehrfach von neuen Verkehrskonzepten die Rede. Auch Carsharing spiele dabei eine Rolle, sagt Stefan Gelbhaar, Sprecher für Verkehrspolitik der Grünen-Fraktion im Abgeordnetenhaus rbb|24. Allerdings nicht in einer besonders hervorgehobenen Stellung. "Wir sind uns bewusst, dass gerade Free-Floating-Carsharing nicht die gewünschten verkehrsentlastenden Effekte bringt", gibt Gelbhaar zu.

Koalition will "Mobilitätspunkte"

Kritisch sieht er auch die Tatsache, dass die Unternehmen ihr Geschäftsgebiet vor allem auf den Innenstadtbereich beschränkt haben. "Dort, wo es tatsächlich Mobilitätslücken gibt, kann Carsharing nicht aushelfen." Dabei solle das Modell doch gerade nicht der BVG Konkurrenz machen. "Hier kann die Politik eingreifen, indem sie zum Beispiel die Bereitstellung der Innenstadt-Parkplätze an bestimmte Bedingungen koppelt: einen Mindestpreis für die Fahrminute und die Verfügbarkeit im äußeren Stadtrand. Außerdem könnten Benziner weniger privilegiert werden als Elektroautos." Im neuen Verkehrskonzept es neuen Senats wird Carsharing vielleicht eine nicht mehr ganz so große Rolle spielen. Mittelfristig gehe es eher darum, "Mobilitätspunkte" zu etablieren, sagt Gelbhaar. Das heißt den Ausbau von Haltestellen und Bahnhöfe zu Verkehrsknotenpunkten, an denen - nach dem Vorbild Hamburgs - auf zahlreiche Verkehrsmittel zugegriffen werden kann. Dort soll es Platz für Mietfahrräder, Taxis, Ladestationen, Fahrradständer und eben auch Carsharing-Autos geben. "Vielleicht ist das eine vertretbare Förderung für das neue Bequemlichkeitsverkehrsmittel."