Innovationspreis Berlin Brandenburg - Die Arznei, die durch die Haut geht

02.12.16 | 21:55 Uhr

Fünf Unternehmen sind am Freitagabend für ihren Ideenreichtum ausgezeichnet worden, darunter auch Dendropharm. Die innovative Firma aus Berlin-Dahlem hat eine Technik entwickelt, um medizinische Wirkstoffe gezielt über die Haut zu verabreichen.

Zehn Unternehmen aus Berlin und Brandenburg waren für den diesjährigen Innovationspreis nominiert, fünf von ihnen - allesamt aus Berlin - haben sich am Freitagabend über eine Auszeichnung gefreut. Auch das Berliner Medizinunternehmen Dendropharm hat den mit 10.000 Euro dotierten Preis erhalten - für die Entwicklung sogenannter Nano-Carrier, die dabei helfen, chronische Krankheiten zu behandeln.

Tabletten schlagen oft auf den Magen

Tablette schlucken – und kurz darauf setzt die Wirkung ein. So sollten medizinische Wirkstoffe in der Theorie funktionieren. "In der Praxis schlagen Tabletten aber oft auf den Magen", sagt Sam Moré, Geschäftsführer der Firma Dendropharm. Bauchschmerzen, Übelkeit, Durchfall können die Folge sein. Auch deshalb hat das 2013 gegründete Unternehmen in Zusammenarbeit mit der Freien Universität Berlin eine Technik entwickelt, mit der Wirkstoffe durch die Haut transportiert werden können. Ohne unangenehme Nebenwirkungen im Magen-Darm-Trakt. Dafür bekommt Dendropharm in diesem Jahr den Innovationspreis Berlin Brandenburg.

Moré und seine zehn Mitarbeiter stellen Nano-Carrier her: winzige Teilchen, die Wirkstoffe in den Körper transportieren. Sie sind sowohl in Flüssigkeit als auch in Gelen, Cremes oder Salben löslich und bei Menschen wie Tieren einsetzbar. Die Nano-Carrier helfen den Wirkstoffen, durch die Haut zu gelangen und transportieren sie gezielt zu Entzündungen oder Tumoren im Körper.

Nano-Carrier reduzieren Nebenwirkungen

"Die Nano-Carrier helfen auch dabei, Nebenwirkungen von Medikamenten zu reduzieren", erklärt Moré. "So beeinträchtigen zum Beispiel Schmerzmittel mit Opiat-Wirkstoffen die Konzentrations- und Reaktionsfähigkeit, sie können müde und antriebslos machen. Diese Nebenwirkungen fallen weg, wenn wir den Wirkstoff mit unseren Nano-Carriern anstatt in Tablettenform transportieren."

Auch für Menschen mit Schluckbeschwerden sind die Nano-Carrier eine Hilfe, weil sie es möglich machen, Medikamente etwa als Creme über die Haut zu verabreichen. "Besonders Kleinkinder und alte Menschen haben oft Probleme, Tabletten oder Kapseln zu schlucken", sagt Moré. "Insgesamt finden es 30 Prozent der Deutschen unangenehm, Tabletten zu nehmen."

Im engen Austausch mit der Freien Universität

Moré und sein Team haben die Nano-Carrier in den Laboren der Freien Universität in Berlin-Dahlem entwickelt. Hier forschen die Mitarbeiter von Dendropharm auch jetzt noch. Für den Firmengründer, der vor Jahren als Chemiker auf dem Campus promoviert hat, ist die räumliche Nähe zu den Universitätsinstituten entscheidend: "Das bedeutet, dass unsere Mitarbeiter im engen Austausch mit den Doktoranden und Laboranden der FU stehen." Dank einer Förderung durch die Investitionsbank Berlin konnte Dendropharm teure Laborgeräte anschaffen, von denen auch die Universität profitiert.

Gewinner des Innovationspreises: Dr. Sam Moré und sein Team von "Dendropharm"

Auf absehbare Zeit wird es der Firma auf dem FU-Campus aber zu eng werden: "Für die Zukunft planen wir, eine Fertigungsstätte in Berlin-Adlershof aufzubauen, wo wir unsere Arzneimittel selbst herstellen und abfüllen können", sagt Moré. Dort könnte Dendropharm auch eigene Prüfmuster produzieren. Das sind Musterexemplare von Medikamenten, die der Zulassungsbehörde vorgelegt werden, um ein neues Medikament auf den Markt zu bringen. "Diese Prüfmuster müssen hohen Qualitätsstandards entsprechen", sagt Moré.

20 neue Arbeitsplätze geplant

"Bisher sind wir auf andere Unternehmen angewiesen, die für uns Prüfmuster herstellen. Das wollen wir in Zukunft selbst übernehmen." Noch wartet Dendropharm dafür auf einen Termin beim Landesamt für Gesundheit und Soziales, das den Plänen für die Produktion in Adlershof noch zustimmen muss. Bis zum Jahr 2020 will Dendropharm am neuen Standort 20 zusätzliche Arbeitsplätze schaffen. Mit Informationen von Franziska Ritter und Anne Kohlick