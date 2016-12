Was kommt auf die Autofahrer in Brandenburg und Berlin zu - und welche Punkte sind noch immer nicht geklärt? Die wichtigsten Antworten im Überblick.

In Brandenburg fahren im bundesweiten Vergleich allerdings die ältesten Autos. 9,7 Jahre alt ist ein Wagen dort im Durchschnitt, teilt das Kraftfahrt-Bundesamt mit. Besonders viele Brandenburger werden also wohl nicht von den Ermäßigungen profitieren.

Ob die Pkw-Maut gezahlt wurde, soll über das Nummernschild zu erkennen sein. Kontrolliert werden soll das in Stichproben durch einen elektronischen Kennzeichenabgleich, der über Kameras an Mautbrücken erfolgen soll. Ist alles in Ordnung, wird das Foto gelöscht. Bestehen Zweifel, wird das Foto zu einer Auswertung an eine Kontrollstelle geschickt.



Laut dem Portal "IT-Zoom" sollen diese Kontrollen Mitarbeiter des Bundesamtes für Güterverkehr (BAG) übernehmen. Diese Behörde kontrolliert bereits seit 2005, ob die LKW-Maut bezahlt wird. Für diese Aufgabe wurden damals 530 neue Mitarbeiter angestellt, die in mobilen Kontrollfahrzeugen auf den Straßen unterwegs sind. Wenn nun alle PKW kontrolliert werden sollen, müsste das Personal wohl erheblich aufgestockt werden. Weil die CSU angekündigt hat, dass auch die Bundesländer von den Einnahmen der Maut profitieren sollen, könnten die zuständigen Landesministerien an der Kontrolle beteiligt werden.